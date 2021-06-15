«Роман, найди мне мужика»: просьба к приморскому блогеру заинтересовала соцсети

Posted 15 июня 2021, 03:26
Published 15 июня 2021, 03:26
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Забавное сообщение блогер разместил на своей странице, подписав: «Парни, кому жену надо? Скидывайте свои анкеты».
Само послание звучит следующим образом:
«Роман, доброго вечера! У меня крик души. Найди мне мужика нормального. Так устала от одиночества, сил нет. А попадаются одни хамы и озабоченные инфантилы. Можно мне мужчину, который будет приносить мне киндеры, целовать в лобик и ругать меня, когда я не покушала?», — пишет автор послания.
На замечания блогера о том, что у них есть рубрика знакомств по пятницам, девушка ответила, что там у неё «не срабатывает».
В комментариях сообщение жительницы Приморья получило достаточно активный отклик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Уссурийска разместила в социальных сетях пост о том, что ищет «настоящего мужчину». Требование к нему только одно, но очень необычное — купить даме роллов.