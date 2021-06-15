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Posted 15 июня 2021, 03:26

Published 15 июня 2021, 03:26

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

«Роман, найди мне мужика»: просьба к приморскому блогеру заинтересовала соцсети

«Роман, найди мне мужика»: просьба к приморскому блогеру заинтересовала соцсети

15 июня 2021, 03:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Владивостока решила устроить свою личную жизнь через блогера. Она написала администратору blog_vladivostok Роману личное послание, в котором попросила «найти ей мужика».

Забавное сообщение блогер разместил на своей странице, подписав: «Парни, кому жену надо? Скидывайте свои анкеты».

Само послание звучит следующим образом:

«Роман, доброго вечера! У меня крик души. Найди мне мужика нормального. Так устала от одиночества, сил нет. А попадаются одни хамы и озабоченные инфантилы. Можно мне мужчину, который будет приносить мне киндеры, целовать в лобик и ругать меня, когда я не покушала?», — пишет автор послания.

На замечания блогера о том, что у них есть рубрика знакомств по пятницам, девушка ответила, что там у неё «не срабатывает».

В комментариях сообщение жительницы Приморья получило достаточно активный отклик.

  • «Милые девочки, живите в гармонии с собой. Когда с собой будет интересно — и достойный мужчина появится. Как правило, что излучаем — то и получаем»;
  • «Ей мужик нужен или папочка? Киндеры, лобик, покушала ли»;
  • «Девочки, как можно устать без мужика? Я понимаю — устать от мужика. Живите в своё удовольствие»;
  • «Требования, может, завышенные? А то начинается с киндеров, а заканчивается „бентлями“ с „мальдивами“»;
  • «Девушки, перестаньте искать парней! Как только вы перестанете их искать и полюбите себя, вас найдет ваш принц»;
  • «Желаю познакомиться с молодой, красивой и обеспеченной девушкой, с собственной квартирой в центре и личным авто. Должна хорошо готовить, любить убираться и быть щедрой. Ни в коем случае не ревнивой и поощрять мои отрывы с друзьями! Коротко о себе: Василий».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Уссурийска разместила в социальных сетях пост о том, что ищет «настоящего мужчину». Требование к нему только одно, но очень необычное — купить даме роллов.

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#Новости#Общество#Владивосток
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