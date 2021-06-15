«Роман, найди мне мужика»: просьба к приморскому блогеру заинтересовала соцсети

«Роман, доброго вечера! У меня крик души. Найди мне мужика нормального. Так устала от одиночества, сил нет. А попадаются одни хамы и озабоченные инфантилы. Можно мне мужчину, который будет приносить мне киндеры, целовать в лобик и ругать меня, когда я не покушала?», — пишет автор послания.