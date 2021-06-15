«Зачем постоянно рыдать?»: приморцы — про конфликт Губерниева и Бузовой (видео)

После телеэфира Дмитрий Губерниев принёс свои извинения, как пишет РИА Новости. Он отметил, что хотел не обидеть собеседницу, а поговорить с ней о театре и футболе. Эмоциональной реакции от Ольги Бузовой он не ожидал.