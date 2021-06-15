«Зачем постоянно рыдать?»: приморцы — про конфликт Губерниева и Бузовой (видео)

Posted 15 июня 2021, 02:29
Published 15 июня 2021, 02:29
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Конфликт между знаменитостями разгорелся по время прямого эфира на канале «Матч-ТВ». Ольга Бузова громко заявила о своей любви к российской команде по футболу, проигравшей матч на чемпионате Европы.
«Рвите, идите вперед, идите в атаку! Соберитесь, реально, просто соберитесь», — добавила бывшая ведущая «Дома-2», обращаясь к футболистам.
Порыв души показался наигранным Дмитрию Губерниеву. Комментатор сравнил эмоциональный призыв с игрой актрис театра.
Услышав такое сравнение, недовольная Ольга Бузова попросила вернуться к теме футбола. Губерниев согласился, но задал ей каверзный вопрос из области спорта. Он попросил собеседницу рассказать, какая из отечественных футбольных школ ей ближе — советская или современная.
Телеведущая попросила комментатора не щеголять знаниями, однако тот лишь повторил свой вопрос и задал ещё один, который и заставил Ольгу Бузову разрыдаться.
Дмитрий Губерниев поинтересовался у звезды, перестала ли она пить коньяк по утрам.
«Коньяк?!.. Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя!.. Я перенесла операцию сложнейшую! Я не позволю больше, я никогда больше сюда не приду!», — возмущённо ответила девушка.
После телеэфира Дмитрий Губерниев принёс свои извинения, как пишет РИА Новости. Он отметил, что хотел не обидеть собеседницу, а поговорить с ней о театре и футболе. Эмоциональной реакции от Ольги Бузовой он не ожидал.
«Оля, не обижайся. Ты очень стойко держалась в эфире. Спасибо тебе, что поддерживаешь футбол и театр», — обратился комментатор к оскорблённой телеведущей.
Громкий инцидент привлёк внимание жителей Приморского края, которые высказали свои мнения в соцсетях. Среди жителей региона нашлись сторонники разных точек зрения.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало высказывания знаменитостей и обычных граждан о характерном для Дмитрия Губерниева стиле комментирования.