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Posted 15 июня 2021, 02:29

Published 15 июня 2021, 02:29

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Зачем постоянно рыдать?»: приморцы — про конфликт Губерниева и Бузовой (видео)

15 июня 2021, 02:29
Сюжет
Соцсети
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире довёл телеведущую Ольгу Бузову до слёз, а позже попросил у неё прощения. Инцидент встретил у жителей Приморского края неоднозначную оценку.

Конфликт между знаменитостями разгорелся по время прямого эфира на канале «Матч-ТВ». Ольга Бузова громко заявила о своей любви к российской команде по футболу, проигравшей матч на чемпионате Европы.

«Рвите, идите вперед, идите в атаку! Соберитесь, реально, просто соберитесь», — добавила бывшая ведущая «Дома-2», обращаясь к футболистам.

Порыв души показался наигранным Дмитрию Губерниеву. Комментатор сравнил эмоциональный призыв с игрой актрис театра.

Услышав такое сравнение, недовольная Ольга Бузова попросила вернуться к теме футбола. Губерниев согласился, но задал ей каверзный вопрос из области спорта. Он попросил собеседницу рассказать, какая из отечественных футбольных школ ей ближе — советская или современная.

Телеведущая попросила комментатора не щеголять знаниями, однако тот лишь повторил свой вопрос и задал ещё один, который и заставил Ольгу Бузову разрыдаться.

Дмитрий Губерниев поинтересовался у звезды, перестала ли она пить коньяк по утрам.

«Коньяк?!.. Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя!.. Я перенесла операцию сложнейшую! Я не позволю больше, я никогда больше сюда не приду!», — возмущённо ответила девушка.

После телеэфира Дмитрий Губерниев принёс свои извинения, как пишет РИА Новости. Он отметил, что хотел не обидеть собеседницу, а поговорить с ней о театре и футболе. Эмоциональной реакции от Ольги Бузовой он не ожидал.

«Оля, не обижайся. Ты очень стойко держалась в эфире. Спасибо тебе, что поддерживаешь футбол и театр», — обратился комментатор к оскорблённой телеведущей.

Громкий инцидент привлёк внимание жителей Приморского края, которые высказали свои мнения в соцсетях. Среди жителей региона нашлись сторонники разных точек зрения.

  • «Бузову не люблю. Но… публично оскорблять и унижать женщину? Да кто он такой?»;
  • «Зачем постоянно рыдать?»;
  • «Вот вроде бесят и Бузова, и Губерниев... Но Губерниев бесит всё-таки больше. Ну, видно же, что ее пригласили просто сказать "какие ребята в сборной молодцы, все получится, вы все можете и бла бла бла"... А он ведь спецом ее спровоцировал, поставил в неловкое положение. Вот всю дорогу спортивные события с Губерниевым смотреть тошно, а теперь еще тошнотнее после этого эфира»;
  • «Мне лично всё равно на Бузову, но Губерниев конкретно неправ — перегнул»;
  • «Что реветь-то? Ничего обидного ей не сказали!!!».

Ранее «Восток-Медиа» публиковало высказывания знаменитостей и обычных граждан о характерном для Дмитрия Губерниева стиле комментирования.

#Новости#Общество#Видео#Соцсети#Скандал
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