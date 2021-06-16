На школьниц, осквернивших памятник Герою России, заведено уголовное дело

Posted 16 июня 2021, 13:18
Published 16 июня 2021, 13:18
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в ночь на 14 июня в Арсеньеве.
Две девочки 14 и 15 лет купили себе спиртное и, употребив алкоголь, пошли гулять. Оказавшись на улице Калининская в сквере Героя России Олега Пешкова, девушки зашли за памятник и осквернили его, справив там нужду. Также они вырвали посаженные у мемориала цветы и раскидали их по территории сквера. Однако поступок школьниц попал в объектив камер видеонаблюдения. В результате нарушительниц нашли. Подростки были доставлены в отделение полиции, где выяснилось, что одна из школьниц уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних и привлекалась к уголовной ответственности за совершённую ранее кражу.
Собранные сотрудниками полиции материалы были переданы на рассмотрение в Следственный комитет для принятия процессуального решения. В итоге на школьниц было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц).
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили магазин, в котором девочки купили спиртные напитки в ночное время. Следственным управлением инициирован вопрос о привлечении продавцов торговой точки к административной ответственности.