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Posted 16 июня 2021, 13:18

Published 16 июня 2021, 13:18

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

На школьниц, осквернивших памятник Герою России, заведено уголовное дело

16 июня 2021, 13:18
На школьниц, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову в Приморье, заведено уголовное дело. Девушки подозреваются в вандализме.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в ночь на 14 июня в Арсеньеве.

Две девочки 14 и 15 лет купили себе спиртное и, употребив алкоголь, пошли гулять. Оказавшись на улице Калининская в сквере Героя России Олега Пешкова, девушки зашли за памятник и осквернили его, справив там нужду. Также они вырвали посаженные у мемориала цветы и раскидали их по территории сквера. Однако поступок школьниц попал в объектив камер видеонаблюдения. В результате нарушительниц нашли. Подростки были доставлены в отделение полиции, где выяснилось, что одна из школьниц уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних и привлекалась к уголовной ответственности за совершённую ранее кражу.

Собранные сотрудниками полиции материалы были переданы на рассмотрение в Следственный комитет для принятия процессуального решения. В итоге на школьниц было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили магазин, в котором девочки купили спиртные напитки в ночное время. Следственным управлением инициирован вопрос о привлечении продавцов торговой точки к административной ответственности.

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