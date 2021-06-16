На школьниц, осквернивших памятник Герою России, заведено уголовное дело

Две девочки 14 и 15 лет купили себе спиртное и, употребив алкоголь, пошли гулять. Оказавшись на улице Калининская в сквере Героя России Олега Пешкова, девушки зашли за памятник и осквернили его, справив там нужду. Также они вырвали посаженные у мемориала цветы и раскидали их по территории сквера. Однако поступок школьниц попал в объектив камер видеонаблюдения. В результате нарушительниц нашли. Подростки были доставлены в отделение полиции, где выяснилось, что одна из школьниц уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних и привлекалась к уголовной ответственности за совершённую ранее кражу.