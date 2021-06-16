Началось: новые ограничения из-за коронавируса вводят в Приморье

Posted 16 июня 2021, 01:30
Published 16 июня 2021, 01:30
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как сообщили в администрации Находки, с 16 июня на территории города запрещены различные концерты, выставки, акции и тому подобные мероприятия.
Отмечается, что нарушители будут привлекаться к административной и, в отдельных случаях, уголовной ответственности за нарушения подобного режима.
Жителей и гостей Находкинского ГО просят ответственно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Напомним, что в крупных городах России уже активно вводятся самые жёсткие ограничительные меры. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сделал нерабочими дни с 15 до 19 июня с сохранением заработной платы. Также вернулись ограничения по посещаемости общественных мест, запрет на проведение массовых мероприятий. Вновь ужесточился масочный режим.
Также в Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов с 17 июня распорядился ужесточить санитарные меры. В городе временно запретили работу фуд-кортов и детских комнат в ресторанах и кафе, ночную работу заведений общепита. Появились ограничения на посещаемость кинотеатров, отменено массовое мероприятие «Бал медалистов». Ужесточен массовый режим и требования по социальной дистанции.
Отметим, что статистика по коронавирусу в Приморье также не радует — за последние сутки в регионе выявили 75 новых случаев болезни, в то время, как вылечилось только 38 человек.