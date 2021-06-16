vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2021, 01:30

Published 16 июня 2021, 01:30

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Началось: новые ограничения из-за коронавируса вводят в Приморье

16 июня 2021, 01:30
Сюжет
COVID-19
В Находкинском городском округе в Приморье ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Теперь там запрещены различные культурные мероприятия, которые предусматривают массовое скопление людей.

Как сообщили в администрации Находки, с 16 июня на территории города запрещены различные концерты, выставки, акции и тому подобные мероприятия.

Отмечается, что нарушители будут привлекаться к административной и, в отдельных случаях, уголовной ответственности за нарушения подобного режима.

Жителей и гостей Находкинского ГО просят ответственно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, что в крупных городах России уже активно вводятся самые жёсткие ограничительные меры. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сделал нерабочими дни с 15 до 19 июня с сохранением заработной платы. Также вернулись ограничения по посещаемости общественных мест, запрет на проведение массовых мероприятий. Вновь ужесточился масочный режим.

Также в Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов с 17 июня распорядился ужесточить санитарные меры. В городе временно запретили работу фуд-кортов и детских комнат в ресторанах и кафе, ночную работу заведений общепита. Появились ограничения на посещаемость кинотеатров, отменено массовое мероприятие «Бал медалистов». Ужесточен массовый режим и требования по социальной дистанции.

Отметим, что статистика по коронавирусу в Приморье также не радует — за последние сутки в регионе выявили 75 новых случаев болезни, в то время, как вылечилось только 38 человек.

Материалы по теме
Впервые за долгое время: тревожная статистика по коронавирусу вернулась в ПриморьеПриморье увеличивает коечный фонд из-за резкого роста заболеваемости коронавирусомСитуация с коронавирусом резко меняется в Приморье
#Новости#Общество#Находка#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика