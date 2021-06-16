Отныне депутаты приморского парламента могут иметь только российское гражданство

Posted 16 июня 2021, 01:43
Published 16 июня 2021, 01:43
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Теперь основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Приморского края станет наличие у него гражданства (подданства) иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
«Представители законодательной власти должны быть патриотами только своей страны. У них не должно быть „запасных аэродромов“ в виде гражданства или подданства других государств. Только так они будут полностью отдавать себя служению России, конкретному региону, стараться сделать его жизнь лучше. В противном случае, они не будут заинтересованы в том, чтобы решать проблемы территории, от которой они избирались», — отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков.
Корректировка закона продиктована вступлением в силу поправки в Конституцию Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Также, с 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нём прописаны ограничения для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.