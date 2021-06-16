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Posted 16 июня 2021, 01:43

Published 16 июня 2021, 01:43

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Отныне депутаты приморского парламента могут иметь только российское гражданство

16 июня 2021, 01:43
Изменения в краевой закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» одобрены на внеочередной сессии краевого парламента сегодня, 16 июня.

Теперь основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Приморского края станет наличие у него гражданства (подданства) иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

«Представители законодательной власти должны быть патриотами только своей страны. У них не должно быть „запасных аэродромов“ в виде гражданства или подданства других государств. Только так они будут полностью отдавать себя служению России, конкретному региону, стараться сделать его жизнь лучше. В противном случае, они не будут заинтересованы в том, чтобы решать проблемы территории, от которой они избирались», — отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков.

Корректировка закона продиктована вступлением в силу поправки в Конституцию Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Также, с 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нём прописаны ограничения для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

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#Новости#Общество#Депутаты
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