Озвучены причина и детали резонансного ДТП с байкером во Владивостоке

Сюжет ДТП

На проспекте Столетия Владивостока случилось довольно жёсткое ДТП с участием мотоциклиста. Известно, что после удара об опору пешеходного надземного перехода молодой человек попал в реанимацию с тяжёлыми травмами.

Как рассказали в городской ГИБДД, на место немедленно приехала полиция и реанимация. Установлено, что одной из участниц аварии стала 66-летняя местная жительница за рулём Toyota Ractis, которая ехала со стороны Постышева по направлению к улице Некрасовская. В какой-то момент женщина решила перестроиться на соседнюю полосу. Однако при манёвре она помешала водителю мотоцикла Yamaha. Молодой горожанин попытался уйти от столкновения, но замешкался и врезался в опору пешеходного перехода. Отмечается, что байкера ранее лишили права управления транспортным средством. Отмечается, что мотоциклист получил серьёзные травмы. При этом больше в ДТП никто не пострадал. В ведомстве уточнили, что водительский стаж женщины составляет 21 год. В этом году её уже один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас профильные ведомства проводят ряд исследований касательно автоаварии. Решение примут по результатам всех экспертиз. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пьяного мотоциклиста остановила полиция в городе Арсеньев Приморского края. Мужчина сел за руль в заметном состоянии опьянения. По словам полицейских, приморец вёл себя крайне агрессивно, пытался драться и активно сопротивляться стражам порядка.