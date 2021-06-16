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Posted 16 июня 2021, 01:57

Published 16 июня 2021, 01:57

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Озвучены причина и детали резонансного ДТП с байкером во Владивостоке

16 июня 2021, 01:57
Сюжет
ДТП
На проспекте Столетия Владивостока случилось довольно жёсткое ДТП с участием мотоциклиста. Известно, что после удара об опору пешеходного надземного перехода молодой человек попал в реанимацию с тяжёлыми травмами.

Как рассказали в городской ГИБДД, на место немедленно приехала полиция и реанимация. Установлено, что одной из участниц аварии стала 66-летняя местная жительница за рулём Toyota Ractis, которая ехала со стороны Постышева по направлению к улице Некрасовская.

В какой-то момент женщина решила перестроиться на соседнюю полосу. Однако при манёвре она помешала водителю мотоцикла Yamaha. Молодой горожанин попытался уйти от столкновения, но замешкался и врезался в опору пешеходного перехода. Отмечается, что байкера ранее лишили права управления транспортным средством.

Отмечается, что мотоциклист получил серьёзные травмы. При этом больше в ДТП никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что водительский стаж женщины составляет 21 год. В этом году её уже один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Сейчас профильные ведомства проводят ряд исследований касательно автоаварии. Решение примут по результатам всех экспертиз.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пьяного мотоциклиста остановила полиция в городе Арсеньев Приморского края. Мужчина сел за руль в заметном состоянии опьянения. По словам полицейских, приморец вёл себя крайне агрессивно, пытался драться и активно сопротивляться стражам порядка.

#Новости#Мотоцикл#ДТП
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