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Posted 16 июня 2021, 03:14

Published 16 июня 2021, 03:14

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Приморские пчеловоды заявили о готовности увеличить выпуск мёда в два раза

16 июня 2021, 03:14
Сюжет
Касается каждого
Пчеловоды Приморья заявили о том, что готовы увеличить выпуск продукта более, чем в два раза. На сегодняшний день каждый год на пчеловодческих хозяйствах производят около шести тонн мёда.

Как рассказали в региональном правительстве, увеличение производства сладкого продукта планируется реализовать ради экспорта в Японию — это соответствует нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Сейчас в Приморье зарегистрировано более 70 тысяч пчелиных семей. Специалисты собирают около 5-6 тонн мёда каждый год. Основная часть продукта изготавливается пчёлами с дикой липы, которая растёт в экологически чистых районах.

В Минсельхозе уточнили, что в целом приморцы покупают около 2,5 тонн мёда каждый год. Остальной продукт идёт на экспорт. Как правило, спрос на него наблюдается как в других регионах России, так и в Корее, Китае и на Тайвани. Сейчас интерес к приморскому мёду проявила Япония. В связи с этим специалисты заявили о том, что готовы увеличить производство до 12-15 тысяч каждый год.

Стоит отметить, что глава региона Олег Кожемяко поддерживает направление пчеловодства в крае достаточно активно. Так, на площади в 1,2 миллиона гектаров установлена «зона покоя» для дикой липы — рубить этот вид деревьев на указанном участке запрещено.

Также на территории края, в городе Уссурийске, есть лаборатория — там учёные могут оценить качество мёда по стандартам стран АТР.

Для начинающих пчеловодов существуют гранты «Агростартап». На них можно развивать личные семейные пасеки и создавать кооперативы по закупу и переработке мёда.

Напомним, что поддержка пчеловодства в крае происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере сельского хозяйства, импортозамещения, потребительского рынка.

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#Новости#Общество#Касается каждого#Мёд
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