Приморские пчеловоды заявили о готовности увеличить выпуск мёда в два раза

В Минсельхозе уточнили, что в целом приморцы покупают около 2,5 тонн мёда каждый год. Остальной продукт идёт на экспорт. Как правило, спрос на него наблюдается как в других регионах России, так и в Корее, Китае и на Тайвани. Сейчас интерес к приморскому мёду проявила Япония. В связи с этим специалисты заявили о том, что готовы увеличить производство до 12-15 тысяч каждый год.