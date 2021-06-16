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Posted 16 июня 2021, 05:53

Published 16 июня 2021, 05:53

Modified 1 сентября 2022, 03:53

Updated 1 сентября 2022, 03:53

Тяжелобольным приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке

Тяжелобольным приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке

16 июня 2021, 05:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Льготы
Тяжелобольные жители Приморского края с заболеваниями определённых видов получат компенсации проезда из разных частей региона к нужным врачам во Владивосток и обратно. Возвращать деньги будут до установленного предела.

Компенсации размером до 20 000 рублей будут распространяться на больных с сердечно-сосудистыми, онкологическими и офтальмологическими заболеваниями.

На такую льготу могут рассчитывать малоимущие семьи и одинокие приморцы, получившие направление к врачу во Владивосток.

Проезд туда и обратно на сумму до 20 000 рублей также компенсируют сопровождающим, которые едут вместе с больными-инвалидами 1-й группы, несовершеннолетними и детьми-инвалидами.

На реализацию данной программы уже направлено 5 миллионов рублей из бюджета края.

Всего больные приморцы могут получить направления в 9 медучреждений краевой столицы. Лечение будет производиться за бюджетные деньги — платить дополнительно не потребуется.

Решение о введении компенсаций проезда к месту лечения принял губернатор Олег Кожемяко после встречи с гражданами.

Введение данной льготы произошло в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Вместе с этим власти региона осуществляют социально значимые проекты и мероприятия в сфере социальной защиты населения.

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#Новости#Общество#Льготы
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