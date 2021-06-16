Тяжелобольным приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке

Posted 16 июня 2021, 05:53
Published 16 июня 2021, 05:53
Modified 1 сентября 2022, 03:53
Updated 1 сентября 2022, 03:53
Компенсации размером до 20 000 рублей будут распространяться на больных с сердечно-сосудистыми, онкологическими и офтальмологическими заболеваниями.
На такую льготу могут рассчитывать малоимущие семьи и одинокие приморцы, получившие направление к врачу во Владивосток.
Проезд туда и обратно на сумму до 20 000 рублей также компенсируют сопровождающим, которые едут вместе с больными-инвалидами 1-й группы, несовершеннолетними и детьми-инвалидами.
На реализацию данной программы уже направлено 5 миллионов рублей из бюджета края.
Всего больные приморцы могут получить направления в 9 медучреждений краевой столицы. Лечение будет производиться за бюджетные деньги — платить дополнительно не потребуется.
Решение о введении компенсаций проезда к месту лечения принял губернатор Олег Кожемяко после встречи с гражданами.
Введение данной льготы произошло в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Вместе с этим власти региона осуществляют социально значимые проекты и мероприятия в сфере социальной защиты населения.