МФЦ в Хабаровском крае начали оказывать новую услугу представителям коренных народов

«После включения в федеральный список представителям коренных малочисленных народов станет легче получать адресные меры соцподдержки или реализовывать их законные права. Войти в этот реестр теперь проще. В МФЦ услуга предоставляется по принципу „одного окна“, и обращаться в другие ведомства больше не нужно. Специалисты сами заполняют заявления, заверяют копии необходимых документов и отправляют сформированный пакет в Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.