МФЦ в Хабаровском крае начали оказывать новую услугу представителям коренных народов

Posted 17 июня 2021, 13:54
Published 17 июня 2021, 13:54
Modified 1 сентября 2022, 03:53
Updated 1 сентября 2022, 03:53
«После включения в федеральный список представителям коренных малочисленных народов станет легче получать адресные меры соцподдержки или реализовывать их законные права. Войти в этот реестр теперь проще. В МФЦ услуга предоставляется по принципу „одного окна“, и обращаться в другие ведомства больше не нужно. Специалисты сами заполняют заявления, заверяют копии необходимых документов и отправляют сформированный пакет в Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.
Первые документы на включение в федеральный список КМНС приняли сегодня специалисты МФЦ № 3 на улице Тихоокеанской в Хабаровске. Заявление подали почетный гражданин Нанайского района, пенсионер Иван Бельды, а также студентка Дальневосточного института управления РАНХиГС Ольга Самар из Солнечного района. Паспорт и документ, подтверждающий национальность, — это все, что им потребовалось для внесения в федеральный список.
«Очень хорошо, что в МФЦ появилась услуга по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Для нас такой способ подачи заявления — более надежный вариант, нежели по почте, без лишних расходов и траты времени. Процедура предельно проста — даже копии у нотариуса заверять больше не нужно», — поделился житель города Хабаровска Иван Бельды.
Новая услуга по учету лиц, относящихся к КМНС, доступна во всех отделениях МФЦ региона. Это стало возможным благодаря содействию министерства природных ресурсов края и региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края».