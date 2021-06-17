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Posted 17 июня 2021, 13:54

Published 17 июня 2021, 13:54

Modified 1 сентября 2022, 03:53

Updated 1 сентября 2022, 03:53

МФЦ в Хабаровском крае начали оказывать новую услугу представителям коренных народов

17 июня 2021, 13:54
Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС), проживающие на территории Хабаровского края, теперь могут подать заявление на включение в федеральный реестр КМНС в офисах многофункциональных центров. Новая услуга доступна с 17 июня, она представляется бесплатно.

«После включения в федеральный список представителям коренных малочисленных народов станет легче получать адресные меры соцподдержки или реализовывать их законные права. Войти в этот реестр теперь проще. В МФЦ услуга предоставляется по принципу „одного окна“, и обращаться в другие ведомства больше не нужно. Специалисты сами заполняют заявления, заверяют копии необходимых документов и отправляют сформированный пакет в Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

Первые документы на включение в федеральный список КМНС приняли сегодня специалисты МФЦ № 3 на улице Тихоокеанской в Хабаровске. Заявление подали почетный гражданин Нанайского района, пенсионер Иван Бельды, а также студентка Дальневосточного института управления РАНХиГС Ольга Самар из Солнечного района. Паспорт и документ, подтверждающий национальность, — это все, что им потребовалось для внесения в федеральный список.

«Очень хорошо, что в МФЦ появилась услуга по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Для нас такой способ подачи заявления — более надежный вариант, нежели по почте, без лишних расходов и траты времени. Процедура предельно проста — даже копии у нотариуса заверять больше не нужно», — поделился житель города Хабаровска Иван Бельды.

Новая услуга по учету лиц, относящихся к КМНС, доступна во всех отделениях МФЦ региона. Это стало возможным благодаря содействию министерства природных ресурсов края и региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края».

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#Новости#Хабаровский край#Общество#МФЦ#Коренные народы
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