Морды в прыщах, всё под камерами: опубликован «крик души» продавщицы из Владивостока

Posted 17 июня 2021, 11:16
Published 17 июня 2021, 11:16
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
«Каждый день воюем за эти маски. У самих все морды в прыщах, так как маски по 10 часов носим, задыхаемся. Сколько оскорблений за день выслушиваем. Сколько раз нас посылают. Но мы в этом-то не виноваты. Работаем под камерами, если обслужим покупателя без маски — с нас штраф», — пишет автор в паблике vtoryak.vdk.
Администратор паблика поддержал обращение, упомянув, что совсем недавно некая женщина устроила истерику и крики из-за того, что боится прыщей, надевая маску.
В комментариях обсудили положение вещей.
«Я тоже считаю, что маски не защищают. Но когда захожу в магазин, всегда их надеваю. Зачем вступать в конфликт с продавцами? Это же не их прихоть. Давайте будем взаимовежливыми, не будем оскорблять продавцов»;
«Попросили надеть — надел. Не вижу проблем. Магазины правильно делают, что не обслуживают без маски, зачем штрафы получать?»;
«У меня мама с 40% поражения в больнице, свёкор дома с 20% — как тут не верить в эту болезнь?»;
«Это не покупатели, а животные. Нормальный человек относится к этому с пониманием».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находкинском городском округе в Приморье ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Теперь там запрещены различные культурные мероприятия, которые предусматривают массовое скопление людей.