Морды в прыщах, всё под камерами: опубликован «крик души» продавщицы из Владивостока

«Каждый день воюем за эти маски. У самих все морды в прыщах, так как маски по 10 часов носим, задыхаемся. Сколько оскорблений за день выслушиваем. Сколько раз нас посылают. Но мы в этом-то не виноваты. Работаем под камерами, если обслужим покупателя без маски — с нас штраф», — пишет автор в паблике vtoryak.vdk.