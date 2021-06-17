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Posted 17 июня 2021, 11:16

Published 17 июня 2021, 11:16

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Морды в прыщах, всё под камерами: опубликован «крик души» продавщицы из Владивостока

Морды в прыщах, всё под камерами: опубликован «крик души» продавщицы из Владивостока

17 июня 2021, 11:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
COVID-19
Работник одного из магазинов Владивостока пожаловался на поведение покупателей, которые начинают устраивать споры по поводу надевания маски при оплате покупок на кассе.

«Каждый день воюем за эти маски. У самих все морды в прыщах, так как маски по 10 часов носим, задыхаемся. Сколько оскорблений за день выслушиваем. Сколько раз нас посылают. Но мы в этом-то не виноваты. Работаем под камерами, если обслужим покупателя без маски — с нас штраф», — пишет автор в паблике vtoryak.vdk.

Администратор паблика поддержал обращение, упомянув, что совсем недавно некая женщина устроила истерику и крики из-за того, что боится прыщей, надевая маску.

В комментариях обсудили положение вещей.

«Я тоже считаю, что маски не защищают. Но когда захожу в магазин, всегда их надеваю. Зачем вступать в конфликт с продавцами? Это же не их прихоть. Давайте будем взаимовежливыми, не будем оскорблять продавцов»;

«Попросили надеть — надел. Не вижу проблем. Магазины правильно делают, что не обслуживают без маски, зачем штрафы получать?»;

«У меня мама с 40% поражения в больнице, свёкор дома с 20% — как тут не верить в эту болезнь?»;

«Это не покупатели, а животные. Нормальный человек относится к этому с пониманием».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находкинском городском округе в Приморье ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Теперь там запрещены различные культурные мероприятия, которые предусматривают массовое скопление людей.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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