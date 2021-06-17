Щупальцы вперёд: беременный кальмарами приморский депутат предстал в странном амплуа

Posted 17 июня 2021, 01:43
Published 17 июня 2021, 01:43
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
«Беременный кальмарами и Настей Рыбкой, плод расположен вертикально, щупальцами вперёд. 4 месяца. Сегодня убываю на Чукотку, дальше в резиновой подводной лодке Шквал пойду на Аляску и водружу флаг Российской Империи на исконно русской земле», — написал Ищенко на своей страничке в Инстаграм. (пунктуация и орфография сохранены).
На видео он отметил, что сейчас тренируется перед заплывом — именно поэтому и взял с собой спасательный жилет.
В комментариях многие пользователи удивились подобному высказыванию и внешнему виду депутата. Некоторые даже посоветовали ему носить бюстгальтер.
Отметим, что на странице скандального депутата последнее время размещается множество самых странных видео его же авторства. Прежде сообщалось, что в начале мая скандальный депутат загремел в психоневрологический диспансер на Шепеткова во Владивостоке.
Судя по всему, теперь он вышел из стен лечебницы и удивляет своих подписчиков малообъяснимым и тревожным контентом.
К примеру, ранее Ищенко написал о том, что якобы следственный комитет Приморья решил возбудить в его отношении уголовное дело за недостроенный многоквартирный жилой дом «Сафонов». В новых медиа пишут, что готовность этого объекта составляет 94%.
Также Ищенко сообщал, что его арестовали «демоны» и везут в погреб на Красную Площадь. Ранее он отличился историей с сотрудниками ГИБДД, которые остановили его для проверки документов, а получили в ответ настоящее шоу.