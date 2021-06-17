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Posted 17 июня 2021, 01:43

Published 17 июня 2021, 01:43

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Щупальцы вперёд: беременный кальмарами приморский депутат предстал в странном амплуа

17 июня 2021, 01:43
Необычное видео разместил на своей странице приморский депутат Андрей Ищенко. Он предстал перед пользователями соцсети в одном полотенце. Также скандальный политик заявил, что он забеременел кальмарами.

«Беременный кальмарами и Настей Рыбкой, плод расположен вертикально, щупальцами вперёд. 4 месяца. Сегодня убываю на Чукотку, дальше в резиновой подводной лодке Шквал пойду на Аляску и водружу флаг Российской Империи на исконно русской земле», — написал Ищенко на своей страничке в Инстаграм. (пунктуация и орфография сохранены).

На видео он отметил, что сейчас тренируется перед заплывом — именно поэтому и взял с собой спасательный жилет.

В комментариях многие пользователи удивились подобному высказыванию и внешнему виду депутата. Некоторые даже посоветовали ему носить бюстгальтер.

Отметим, что на странице скандального депутата последнее время размещается множество самых странных видео его же авторства. Прежде сообщалось, что в начале мая скандальный депутат загремел в психоневрологический диспансер на Шепеткова во Владивостоке.

Судя по всему, теперь он вышел из стен лечебницы и удивляет своих подписчиков малообъяснимым и тревожным контентом.

К примеру, ранее Ищенко написал о том, что якобы следственный комитет Приморья решил возбудить в его отношении уголовное дело за недостроенный многоквартирный жилой дом «Сафонов». В новых медиа пишут, что готовность этого объекта составляет 94%.

Также Ищенко сообщал, что его арестовали «демоны» и везут в погреб на Красную Площадь. Ранее он отличился историей с сотрудниками ГИБДД, которые остановили его для проверки документов, а получили в ответ настоящее шоу.

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#Новости#Общество#Владивосток
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