«Ваша фобия может воплотиться в жизнь»: объявление вызвало ажиотаж во Владивостоке

Posted 17 июня 2021, 11:03
Published 17 июня 2021, 11:03
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
«Два паука птицееда и одна змея вида полоз. Животные пропали. Квартира и подъезд проверены, животные не обнаружены. Скорее всего, могут находиться в коммуникациях. При обнаружении кого-либо, пожалуйста, напишите в группу дома в телеграмме. Животные практически не опасны! Приношу свои извинения за неудобства!», — пишет автор объявления.
Отметим, что пользователи соцсетей заинтересовались этим случаем. В комментариях уточнили, что произошло это в новом ЖК на Феодосийской. Теперь соседи любителя экзотических питомцев имеют все шансы увидеть в своём санузле змею или паука.
«Фобия многих — увидеть змею, выползающую из коммуникаций, теперь вполне может воплотиться в жизнь», — отмечает автор в паблике vlad_ork.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в селе Рассказово Ханкайского района Приморья местные жители пришли в замешательство. Работники ЖКХ открыли электрощит — внутри оказалось змеиное гнездо с несколькими крупными амурскими полозами внутри.