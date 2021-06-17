«Ваша фобия может воплотиться в жизнь»: объявление вызвало ажиотаж во Владивостоке

«Два паука птицееда и одна змея вида полоз. Животные пропали. Квартира и подъезд проверены, животные не обнаружены. Скорее всего, могут находиться в коммуникациях. При обнаружении кого-либо, пожалуйста, напишите в группу дома в телеграмме. Животные практически не опасны! Приношу свои извинения за неудобства!», — пишет автор объявления.