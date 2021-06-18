Что-то на богатом: что можно купить в Москве за самую дорогую квартиру Владивостока?

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Самая дорогая жилплощадь в новостройке во Владивостоке стоит более 68 миллионов рублей. Это сравнимо с новой квартирой комфорт-класса в Москве и в 4 раза дороже, чем самая дорогая квартира той же категории в Хабаровске. Об этом сообщают сотрудники портала Urbanus.ru.

За 68 миллионов рублей покупатель получит квартиру площадью 252,71 квадратных метра, с террасы которой открывается вид на бухту Золотой рог и мост через неё. Для сравнения, с такой суммой в кармане можно приобрести 3-комнатную квартиру в московских жилкомплексах комфорт-класса в сравнительной близости к центру столицы. Продаваемая во Владивостоке квартира за 68 миллионов рублей оставляет далеко позади самое дорогое новое жильё в Хабаровске, где за 19,16 миллиона рублей предлагается купить квартиру площадью 114,40 «квадрата». В приморской столице эта квартира не попала бы даже в топ-5 по стоимости. За жилплощадью стоимостью 68 миллионов на рынке нового жилья во Владивостоке следуют предложения за 41, 26, 23 и 21 миллион рублей. Несмотря на разницу в стоимости, у всех элитных квартир региона есть характерная черта. «Вид на океан или, по крайней мере, близость к берегу входит в перечень обязательных опций для премиальной недвижимости на Дальнем Востоке», — отметили в «Циан». Ранее «Восток-Медиа» писало, что цены на однокомнатные квартиры во Владивостоке по итогам 2020 года оказались одними из самых высоких в России. Материалы по теме Цены на квартиры «закапывают» бизнес приморских рантье Займите 6 «лимонов»: цены на новые квартиры прославили Владивосток