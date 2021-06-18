Что-то на богатом: что можно купить в Москве за самую дорогую квартиру Владивостока?

Posted 17 июня 2021, 21:01
Published 17 июня 2021, 21:01
Modified 17 августа 2022, 09:17
Updated 17 августа 2022, 09:17
За 68 миллионов рублей покупатель получит квартиру площадью 252,71 квадратных метра, с террасы которой открывается вид на бухту Золотой рог и мост через неё.
Для сравнения, с такой суммой в кармане можно приобрести 3-комнатную квартиру в московских жилкомплексах комфорт-класса в сравнительной близости к центру столицы.
Продаваемая во Владивостоке квартира за 68 миллионов рублей оставляет далеко позади самое дорогое новое жильё в Хабаровске, где за 19,16 миллиона рублей предлагается купить квартиру площадью 114,40 «квадрата».
В приморской столице эта квартира не попала бы даже в топ-5 по стоимости. За жилплощадью стоимостью 68 миллионов на рынке нового жилья во Владивостоке следуют предложения за 41, 26, 23 и 21 миллион рублей.
Несмотря на разницу в стоимости, у всех элитных квартир региона есть характерная черта.
«Вид на океан или, по крайней мере, близость к берегу входит в перечень обязательных опций для премиальной недвижимости на Дальнем Востоке», — отметили в «Циан».
Ранее «Восток-Медиа» писало, что цены на однокомнатные квартиры во Владивостоке по итогам 2020 года оказались одними из самых высоких в России.