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Posted 17 июня 2021, 21:01

Published 17 июня 2021, 21:01

Modified 17 августа 2022, 09:17

Updated 17 августа 2022, 09:17

Что-то на богатом: что можно купить в Москве за самую дорогую квартиру Владивостока?

Что-то на богатом: что можно купить в Москве за самую дорогую квартиру Владивостока?

17 июня 2021, 21:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Жилье
Самая дорогая жилплощадь в новостройке во Владивостоке стоит более 68 миллионов рублей. Это сравнимо с новой квартирой комфорт-класса в Москве и в 4 раза дороже, чем самая дорогая квартира той же категории в Хабаровске. Об этом сообщают сотрудники портала Urbanus.ru.

За 68 миллионов рублей покупатель получит квартиру площадью 252,71 квадратных метра, с террасы которой открывается вид на бухту Золотой рог и мост через неё.

Для сравнения, с такой суммой в кармане можно приобрести 3-комнатную квартиру в московских жилкомплексах комфорт-класса в сравнительной близости к центру столицы.

Продаваемая во Владивостоке квартира за 68 миллионов рублей оставляет далеко позади самое дорогое новое жильё в Хабаровске, где за 19,16 миллиона рублей предлагается купить квартиру площадью 114,40 «квадрата».

В приморской столице эта квартира не попала бы даже в топ-5 по стоимости. За жилплощадью стоимостью 68 миллионов на рынке нового жилья во Владивостоке следуют предложения за 41, 26, 23 и 21 миллион рублей.

Несмотря на разницу в стоимости, у всех элитных квартир региона есть характерная черта.

«Вид на океан или, по крайней мере, близость к берегу входит в перечень обязательных опций для премиальной недвижимости на Дальнем Востоке», — отметили в «Циан».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что цены на однокомнатные квартиры во Владивостоке по итогам 2020 года оказались одними из самых высоких в России.

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#Новости#Общество#Владивосток#Жилье
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