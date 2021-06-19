Сбили возле Фетисов-арены: во Владивостоке спасли собаку с трассы

«Когда проезжала, видела, что сбили собаку — мужчина и женщина лет 50-60ти на серой тойоте (в марках, к сожалению, не разбираюсь). Видела, что они остановились. Думала отвезли собаку… сейчас понимаю, что наверное, остановились чтоб царапины на авто посмотреть… потому что забрала девушка, как я понимаю, мимо проходящая…».