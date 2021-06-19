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Posted 19 июня 2021, 02:48

Published 19 июня 2021, 02:48

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Сбили возле Фетисов-арены: во Владивостоке спасли собаку с трассы

19 июня 2021, 02:48
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке разыскивают хозяев собаки, которую нашли на трассе напротив Фетисов-арены. Животное сбила машина. Пострадавшей помогли неравнодушные очевидцы — сейчас собака жива и находится в ветеринарной клинике.

Девушка, которая подобрала пса, сейчас пытается найти ему хозяев — прежних или новых.

«Сейчас она в клинике на операции, но по виду и состоянию на бродячую не похожа. Может, найдётся хозяин», — написала девушка, оставив свои контакты в паблике dpskontrol_125rus.

В комментариях выразили свою благодарность неравнодушной горожанке.

«Молодцы, что не прошли мимо. Обратитесь в фонды за помощью, если хозяин не найдётся. Собачке скорейшего выздоровления»;

«Девушка молодец! Человечище, спасла собаку, все восхищаемся. Только в этой ситуации есть и другая сторона медали: три сломанные лапы, операция, восстановление, передержка, уход, питание. Ей явно нужна финансовая поддержка»;

«Да, операция, говорят, на 23 тысячи вышла. Можно скинуться хотя бы немного для поддержки»;

«Когда проезжала, видела, что сбили собаку — мужчина и женщина лет 50-60ти на серой тойоте (в марках, к сожалению, не разбираюсь). Видела, что они остановились. Думала отвезли собаку… сейчас понимаю, что наверное, остановились чтоб царапины на авто посмотреть… потому что забрала девушка, как я понимаю, мимо проходящая…».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что жителя Приморья обвиняют в социальных сетях в том, что он сбил животное на дороге и не остановился ему помочь. По словам очевидцев, водитель искалечил беременную кошку и даже не остановился.

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#Новости#Происшествие#Животные#Домашние животные
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