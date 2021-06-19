Сбили возле Фетисов-арены: во Владивостоке спасли собаку с трассы

Posted 19 июня 2021, 02:48
Published 19 июня 2021, 02:48
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Девушка, которая подобрала пса, сейчас пытается найти ему хозяев — прежних или новых.
«Сейчас она в клинике на операции, но по виду и состоянию на бродячую не похожа. Может, найдётся хозяин», — написала девушка, оставив свои контакты в паблике dpskontrol_125rus.
В комментариях выразили свою благодарность неравнодушной горожанке.
«Молодцы, что не прошли мимо. Обратитесь в фонды за помощью, если хозяин не найдётся. Собачке скорейшего выздоровления»;
«Девушка молодец! Человечище, спасла собаку, все восхищаемся. Только в этой ситуации есть и другая сторона медали: три сломанные лапы, операция, восстановление, передержка, уход, питание. Ей явно нужна финансовая поддержка»;
«Да, операция, говорят, на 23 тысячи вышла. Можно скинуться хотя бы немного для поддержки»;
«Когда проезжала, видела, что сбили собаку — мужчина и женщина лет 50-60ти на серой тойоте (в марках, к сожалению, не разбираюсь). Видела, что они остановились. Думала отвезли собаку… сейчас понимаю, что наверное, остановились чтоб царапины на авто посмотреть… потому что забрала девушка, как я понимаю, мимо проходящая…».
Ранее «Восток-Медиа» писало, что жителя Приморья обвиняют в социальных сетях в том, что он сбил животное на дороге и не остановился ему помочь. По словам очевидцев, водитель искалечил беременную кошку и даже не остановился.