Ещё одно популярное кафе сгорело в Приморье

Posted 21 июня 2021, 13:11
Published 21 июня 2021, 13:11
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие случилось рано утром в понедельник, 21 июня, в пригороде Владивостока.
В 08:24 пожарным поступил экстренный вызов. Звонивший сообщал, что на улице Лермонтова в районе Угольной горит кафе.
Уже через восемь минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Выяснилось, что горит фасад здания, также пламенем было объято всё оборудование и мебель внутри заведения.
Уже в 08:39 пожар был локализован, а в 09:30 – полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 8 марта пламя вспыхнуло рано утром в Central Cafe, расположенном на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Ущерб от пожара оказался настолько серьёзным, что заведение пришлось закрыть на неопределённый срок.
В декабре прошлого года во Владивостоке сгорело известное кафе Ista, расположенное рядом с «гостинками» на улице Некрасовской.