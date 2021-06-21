Ещё одно популярное кафе сгорело в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 8 марта пламя вспыхнуло рано утром в Central Cafe, расположенном на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Ущерб от пожара оказался настолько серьёзным, что заведение пришлось закрыть на неопределённый срок.