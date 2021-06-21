Картина дня в Приморье: сотня заболевших, нашествие мух и атака клещей

Заболеваемость COVID-19 в крае уже превысила суточную отметку в сотню человек: накануне в регионе выявили 101 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в крае заболело уже 45 720 человек. За минувшие сутки от коронавируса вылечились только 18 приморцев. При этом общее количество выписанных пациентов за всё время составляет 42 069 человек. В краевом правительстве заметили, что темпы роста заболеваемости по краю остаются высокими — 22%. Медики оперативно готовятся к проведению мероприятий по борьбе с опасной болезнью, оперативно добавляя новые койки в ковидный фонд.