Картина дня в Приморье: сотня заболевших, нашествие мух и атака клещей

Posted 21 июня 2021, 13:52
Published 21 июня 2021, 13:52
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Перевалило за сотню
Заболеваемость COVID-19 в крае уже превысила суточную отметку в сотню человек: накануне в регионе выявили 101 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в крае заболело уже 45 720 человек. За минувшие сутки от коронавируса вылечились только 18 приморцев. При этом общее количество выписанных пациентов за всё время составляет 42 069 человек. В краевом правительстве заметили, что темпы роста заболеваемости по краю остаются высокими — 22%. Медики оперативно готовятся к проведению мероприятий по борьбе с опасной болезнью, оперативно добавляя новые койки в ковидный фонд.
Нашествие мух
Жители посёлка Заводского в Приморье продолжают страдать из-за нашествия мух. Как сообщают приморцы в социальных сетях, из-за полчищ назойливых насекомых они не могут позволить себе открыть окна даже в автомобилях. По данным Instаgram-паблика artem.news.plus, бедствие поселкового масштаба накрыло Заводской в начале лета. Мухи атакуют как жителей многоэтажек, так и частного сектора. Люди находятся на грани отчаяния. Порой они даже не могут выйти на улицу, поскольку насекомые тут же облепляют их с ног до головы.
Атака клещей
Первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита зафиксирован в Приморье – от опасного насекомого пострадал житель Дальнегорска. Всего с начала весны клещи покусали уже 3317 приморцев, в том числе 908 детей. Наиболее часто от кровососущих тварей страдают жители Владивостока, Уссурийска, Находки, Артёма, Дальнегорска и Арсеньева. Многие клещи, снятые с приморцев, являлись переносчиками тяжёлых заболеваний. Так, после их укусов у восьми человек была обнаружена болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз), у двух – клещевой риккетсиоз.