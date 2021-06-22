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Posted 22 июня 2021, 08:30

Published 22 июня 2021, 08:30

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

До 100 тысяч: для российских водителей подготовили новые жёсткие штрафы

До 100 тысяч: для российских водителей подготовили новые жёсткие штрафы

22 июня 2021, 08:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Идея штрафовать россиян за выброс мусора из машины поддержало правительство России. Отмечается, что ведомство уже подготовило положительный отзыв на инициативу.

Как пишут «Новые Известия», кабинет министров выразил поддержку новому проекту закона. При этом были озвучены некоторые технические замечания.

Отмечается, что проект подготовили специалисты Мосгордумы и Мособлдумы. По предварительным данным, размер штрафа составит от 10 до 100 тысяч рублей — это зависит от вида транспорта и характера отходов.

Так, автомобилист, выбросивший в окно окурок или банку, заплатит 10 тысяч рублей. В то же время штраф в размере 100 тысяч рублей ждёт владельца грузовика, скинувшего отходы в неположенном месте. Повторное нарушение повлечет за собой штрафы в размере 20 и 150 тысяч соответственно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 1 июля 2021 года вступает в силу ГОСТ 33670-2015, согласно которому все единичные транспортные средства, которые ввозятся на территорию РФ, перед выпуском в свободное обращение должны будут пройти проверку в испытательной лаборатории.

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