До 100 тысяч: для российских водителей подготовили новые жёсткие штрафы

Posted 22 июня 2021, 08:30
Published 22 июня 2021, 08:30
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Как пишут «Новые Известия», кабинет министров выразил поддержку новому проекту закона. При этом были озвучены некоторые технические замечания.
Отмечается, что проект подготовили специалисты Мосгордумы и Мособлдумы. По предварительным данным, размер штрафа составит от 10 до 100 тысяч рублей — это зависит от вида транспорта и характера отходов.
Так, автомобилист, выбросивший в окно окурок или банку, заплатит 10 тысяч рублей. В то же время штраф в размере 100 тысяч рублей ждёт владельца грузовика, скинувшего отходы в неположенном месте. Повторное нарушение повлечет за собой штрафы в размере 20 и 150 тысяч соответственно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с 1 июля 2021 года вступает в силу ГОСТ 33670-2015, согласно которому все единичные транспортные средства, которые ввозятся на территорию РФ, перед выпуском в свободное обращение должны будут пройти проверку в испытательной лаборатории.