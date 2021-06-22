До 100 тысяч: для российских водителей подготовили новые жёсткие штрафы

Так, автомобилист, выбросивший в окно окурок или банку, заплатит 10 тысяч рублей. В то же время штраф в размере 100 тысяч рублей ждёт владельца грузовика, скинувшего отходы в неположенном месте. Повторное нарушение повлечет за собой штрафы в размере 20 и 150 тысяч соответственно.