Молодым специалистам Приморья помогут найти работу и будут платить дополнительно

Posted 22 июня 2021, 07:32
Published 22 июня 2021, 07:32
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Список вакансий был сформирован по итогам получения заявок от компаний региона — 31 работодатель с 1 по 22 июня сообщил правительству региона о вакансиях, куда хотел бы пригласить молодых специалистов.
Всего фирмы предложили 133 рабочих места, основная масса которых доступна в агропромышленной и сельскохозяйственной сферах. Также немало вакансий есть в жилищно-коммунальной службе и в энергетической отрасли Приморья.
Однако доступны для соискателей будут только 100 должностей — самые актуальные и значимые для региона. Список будет сформирован к концу июля 2021 года, после чего начнётся конкурс молодых специалистов.
Претендовать на одну из этих должностей смогут жители региона в возрасте до 35 лет, окончившие университет или колледж в течение последних 3 лет. Специальность, полученная в учебном заведении, должна отвечать требованиям вакансии, на которую желает устроиться соискатель.
С трудоустройством поддержка правительства не закончится — недавно нанятый работник ещё в течение года будет получать дополнительную выплату из казны Приморья.
Помощь в трудоустройстве оказывается молодым специалистам в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Также правительство региона осуществляет социально значимые проекты и мероприятия в сфере труда и занятости населения.