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Posted 22 июня 2021, 07:32

Published 22 июня 2021, 07:32

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Молодым специалистам Приморья помогут найти работу и будут платить дополнительно

Молодым специалистам Приморья помогут найти работу и будут платить дополнительно

22 июня 2021, 07:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Трудоустройство
Руководство Приморского края предложит молодым специалистам список из более чем 100 вакансий в различных сферах. После устройства на работу новоиспечённый сотрудник может рассчитывать на финансовую дополнительную поддержку.

Список вакансий был сформирован по итогам получения заявок от компаний региона — 31 работодатель с 1 по 22 июня сообщил правительству региона о вакансиях, куда хотел бы пригласить молодых специалистов.

Всего фирмы предложили 133 рабочих места, основная масса которых доступна в агропромышленной и сельскохозяйственной сферах. Также немало вакансий есть в жилищно-коммунальной службе и в энергетической отрасли Приморья.

Однако доступны для соискателей будут только 100 должностей — самые актуальные и значимые для региона. Список будет сформирован к концу июля 2021 года, после чего начнётся конкурс молодых специалистов.

Претендовать на одну из этих должностей смогут жители региона в возрасте до 35 лет, окончившие университет или колледж в течение последних 3 лет. Специальность, полученная в учебном заведении, должна отвечать требованиям вакансии, на которую желает устроиться соискатель.

С трудоустройством поддержка правительства не закончится — недавно нанятый работник ещё в течение года будет получать дополнительную выплату из казны Приморья.

Помощь в трудоустройстве оказывается молодым специалистам в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Также правительство региона осуществляет социально значимые проекты и мероприятия в сфере труда и занятости населения.

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#Новости#Экономика#Трудоустройство
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