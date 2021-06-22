ВКонтакте анонсировала перенос VK Fest на конец лета

«Мы внимательно следим за эпидемиологической обстановкой в стране и в Петербурге. Чтобы не рисковать здоровьем посетителей и не добавлять стресса гостям из других городов, мы решили перенести VK Fest на август. Сделали это максимально заранее — чтобы все успели скорректировать планы. Нам очень непросто об этом говорить, ведь перенести такое масштабное событие означает нарушить планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, партнёров и подрядчиков. Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но мы просто не имеем права поступить иначе. Здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего. Мы надеемся, что посетители разделят эти принципы и поддержат нас. Мы подождём — и на закате лета попробуем устроить один из лучших фестивалей в нашей истории».