Заменить лифты в 70-ти домах Фрунзенского района помог пост в соцсетях

Напомним, Центр управления регионом — это координационный центр мониторинга и обработки всех видов обращений и сообщений в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, как официальных, так и неофициальных, размещенных в открытых источниках в сети Интернет. Основные задачи ЦУР — настроить диалог народа с властью, а также наладить быструю обработку обращений, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в социальных сетях ЦУР, региональных и муниципальных органов власти, на платформе обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» и на сайте или приложении «Сделай Приморье Лучше».