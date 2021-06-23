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Posted 23 июня 2021, 03:45

Published 23 июня 2021, 03:45

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Это что вообще такое? Фотография из Приморья поражает соцсети

23 июня 2021, 03:45
Жительница села Воздвиженка возле Уссурийска выложила фото фильтра для воды в социальной сети Инстаграм.

На нём — огромный слой ржавчины и грязи.

«Сегодня этому фильтру исполняется две недели. Он живёт в Воздвиженке. Поздравим его!», — написала автор в блоге Марка Чернослива.

В комментариях обсудили детали случившегося.

«Единственный нормальный фильтр в инстаграме»;

«Разве это не шоколадное мороженое?»;

«Нет, это фильтр»;

«Я подумал совсем не про мороженое…»;

«Бывает, что за три дня таким становится»;

«У меня брат этого фильтра передаёт привет»;

«А что это за фильтр? Почему грязный такой».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока в районе улицы Лазо прорвало трубу. Из-за чего по улице сверху вниз побежал кипяток ржаво-рыжего цвета. Потоки воды снимали на видео местные жители. Отмечается, что вода очень горячая, идёт пар. Судя по ролику, вода стекает с улицы Лазо на Светланскую.

Также сложная ситуация случилась в прошлом году в микрорайоне «Снеговая падь» — приморцы стали очевидцами незапланированного «водного шоу». Тогда всё обернулось для местных жителей отключением воды на продолжительный период, очередями за привозной водой и проверкой прокуратуры.

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#Новости#Общество#Водопровод
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