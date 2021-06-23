Это что вообще такое? Фотография из Приморья поражает соцсети

Posted 23 июня 2021, 03:45
Published 23 июня 2021, 03:45
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
На нём — огромный слой ржавчины и грязи.
«Сегодня этому фильтру исполняется две недели. Он живёт в Воздвиженке. Поздравим его!», — написала автор в блоге Марка Чернослива.
В комментариях обсудили детали случившегося.
«Единственный нормальный фильтр в инстаграме»;
«Разве это не шоколадное мороженое?»;
«Нет, это фильтр»;
«Я подумал совсем не про мороженое…»;
«Бывает, что за три дня таким становится»;
«У меня брат этого фильтра передаёт привет»;
«А что это за фильтр? Почему грязный такой».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока в районе улицы Лазо прорвало трубу. Из-за чего по улице сверху вниз побежал кипяток ржаво-рыжего цвета. Потоки воды снимали на видео местные жители. Отмечается, что вода очень горячая, идёт пар. Судя по ролику, вода стекает с улицы Лазо на Светланскую.
Также сложная ситуация случилась в прошлом году в микрорайоне «Снеговая падь» — приморцы стали очевидцами незапланированного «водного шоу». Тогда всё обернулось для местных жителей отключением воды на продолжительный период, очередями за привозной водой и проверкой прокуратуры.