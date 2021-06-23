Это что вообще такое? Фотография из Приморья поражает соцсети

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока в районе улицы Лазо прорвало трубу. Из-за чего по улице сверху вниз побежал кипяток ржаво-рыжего цвета. Потоки воды снимали на видео местные жители. Отмечается, что вода очень горячая, идёт пар. Судя по ролику, вода стекает с улицы Лазо на Светланскую.