Минеева прокомментировала идею создания «бесковидных» кальянных в Москве

Posted 23 июня 2021, 18:12
Published 23 июня 2021, 18:12
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Татьяна Минеева рассказала ТАСС, что идея ассоциации содержит методические рекомендации для кальянных заведений, с помощью которых они смогут возобновить легальную деятельность. Рекомендации были направлены на оценку главному санитарному врачу России. В этом году, по словам Минеевой, вынуждены были закрыться 86 кальянных.
Предложение ассоциации было также одобрено аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Как рассказал советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко, сейчас идет поиск решений, при которых кальянные заведения смогут продолжать работать, а для персонала и гостей будет создана безопасная обстановка. Грамотное решение позволит, кроме того, стимулировать вакцинацию. По словам Свириденко, одна из ключевых проблем данного сегмента — отсутствие внутреннего регламента.
Он отметил, что поддерживает идею создания «бесковидных» кальянных, но при этом необходимо учитывать все рекомендации Роспотребнадзора. Свириденко рассказал, что аппарат уже направлял обращение в Роспотребнадзор о составлении специализированных рекомендаций для кальянных заведений. Их владельцы выразили готовность ужесточить требования, например, горячим паром обрабатывать кальяны каждые тридцать минут и предоставлять гостям индивидуальное оборудование.
Как отметил Свириденко, в мае Роспотребнадзор уведомил, что ведомство доработало предложенный регламент и он готов к применению. Свириденко выразил надежду на завершение последовательной работы по восстановлению сферы кальянных заведений и на то, что совместная поэтапная деятельность приведет к успеху.
Президент Ассоциации кальянной индустрии Артем Николашин сообщил, что в «бесковидных» кальянных будут обслуживать только тех, кто прошел вакцинацию. Данное ограничение будет соблюдено во всех заведениях Москвы. Данное предложение об организации таких COVID-free кальянных готовится ассоциацией в настоящее время.
По словам Артема Николашина, сейчас в России функционируют более 20 000 кальянных заведений. Они работают под сетевыми брендами и используют единые стандарты. Каждый год за счет налоговых отчислений от кальянных бюджет страны пополняется на 12 млрд рублей. Но из-за запрета на курение кальянов, введенного весной 2020 года, легальная бизнес-деятельность в данном сегменте рискует быть уничтоженной.