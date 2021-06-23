Минеева прокомментировала идею создания «бесковидных» кальянных в Москве

По словам Артема Николашина, сейчас в России функционируют более 20 000 кальянных заведений. Они работают под сетевыми брендами и используют единые стандарты. Каждый год за счет налоговых отчислений от кальянных бюджет страны пополняется на 12 млрд рублей. Но из-за запрета на курение кальянов, введенного весной 2020 года, легальная бизнес-деятельность в данном сегменте рискует быть уничтоженной.