Половина города страдает: приморцы мучаются из-за детской забавы

Ранее «Восток-Медиа» уже сообщала о подобных жалобах. С наступлением каникул школьники всё чаще стали развлекаться подобным образом, скручивая колпачки с колёс всех встреченных машин. Сообщение об этом поступают не только во Владивостоке, но и из других городов.