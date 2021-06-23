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Posted 23 июня 2021, 01:43

Published 23 июня 2021, 01:43

Modified 1 сентября 2022, 04:15

Updated 1 сентября 2022, 04:15

Половина города страдает: приморцы мучаются из-за детской забавы

23 июня 2021, 01:43
На улице Тунгусской во Владивостоке двое детей повадились скручивать колпачки с колёс авто. На это пожаловался один из местных жителей — он сфотографировал хулиганов и выложил их в инстаграме.

«Если родители их узнают по одежде, пусть проведут беседу», — написал автор в паблике dpskontrol_125rus.

В комментариях обсудили поведение детей.

«А объясните, что за мода у малышни появилась — снимать колпачки? Оказывается, уже половина Находки от этого страдает. Куча постов было. Что они делают-то с ними?»;

«Бизнес, ничего личного. В соседнем дворе толкают рублей по 5-10»;

«Да ничего они с ними не делают. Это занятие ради занятия»;

«Да пройдёт с возрастом. Поумнеют»;

«Я устал уже новые колпачки покупать. Поймал бы, пальцы поломал»;

«Я только вчера новые покупал. Хотя малым сам скручивал постоянно. До сих пор не могу понять, зачем это делал».

Ранее «Восток-Медиа» уже сообщала о подобных жалобах. С наступлением каникул школьники всё чаще стали развлекаться подобным образом, скручивая колпачки с колёс всех встреченных машин. Сообщение об этом поступают не только во Владивостоке, но и из других городов.

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#Новости#Общество#Владивосток
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