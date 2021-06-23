В школах Владивостока при плановом летнем ремонте уделят особое внимание безопасности

Posted 23 июня 2021, 04:38
Published 23 июня 2021, 04:38
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Качество ремонта в школах и соблюдение подрядчиками сроков контролируют специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования. Финансирование также поступает из городского бюджета после соблюдения установленных процедур: сначала директора школ и садов уведомляют управление образования о необходимости тех или иных работ, предоставляют смету. Как отмечают специалисты, не всегда финансирование позволяет сделать абсолютно всё, но самый необходимый ремонт в учреждениях обязательно проводят. Обычно ремонтируют кабинеты, кровли, фасады, игровые площадки, спортзалы, пищеблоки. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой процесс проходит с соблюдением санитарных мер.
Только на замену пожарных сигнализаций в школах и садах выделено более 45 миллионов рублей. Это позволит обновить системы реагирования на дым в 22 детсадах, трёх зданиях школ и в 10 учреждениях дополнительного образования. Везде, где необходимо, заменят огнетушители. Кроме того, в мэрии прорабатывают вопрос о повсеместной установке рамок металлоискателей.
В целях обеспечения безопасности детей прочное ограждение стало стандартом для образовательных учреждений. Ограда есть уже в 73 школах города и во всех детских садах. В этом году ограждение установят в школах № 40, 80, а также в лицее № 3. Кроме того, подрядчики заменят вышедшие из строя камеры наблюдения.
Для повышения эффективности мер безопасности для всех охранников школ разработают единые инструкции. Это делается по распоряжению исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Шестакова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что специалисты городского управления образования прорабатывают вопрос проведения экспертизы технического состояния корпусов лицея № 3 на улице Главной, бывшего лицея «Буревестник». Это учебное заведение могло бы принять 400 учеников, если мэрии удастся найти источники финансирования, а в корпусах провели бы капитальный ремонт.