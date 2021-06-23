В школах Владивостока при плановом летнем ремонте уделят особое внимание безопасности

Качество ремонта в школах и соблюдение подрядчиками сроков контролируют специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования. Финансирование также поступает из городского бюджета после соблюдения установленных процедур: сначала директора школ и садов уведомляют управление образования о необходимости тех или иных работ, предоставляют смету. Как отмечают специалисты, не всегда финансирование позволяет сделать абсолютно всё, но самый необходимый ремонт в учреждениях обязательно проводят. Обычно ремонтируют кабинеты, кровли, фасады, игровые площадки, спортзалы, пищеблоки. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой процесс проходит с соблюдением санитарных мер.