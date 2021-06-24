ЕГЭ по информатике впервые пройдёт в Приморье в новом формате

Если в 2020 году экзамен прошёл с использованием бумажных бланков, то в 2021 все задания будут видны на экранах компьютеров. В первый день, 24 июня, сдавать экзамен будет 1 051 человек, а 25 июня — 213 человек. В каждый из этих дней будут работать 50 и 10 пунктов экзаменации соответственно.