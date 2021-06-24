ЕГЭ по информатике впервые пройдёт в Приморье в новом формате

Posted 24 июня 2021, 03:44
Published 24 июня 2021, 03:44
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Если в 2020 году экзамен прошёл с использованием бумажных бланков, то в 2021 все задания будут видны на экранах компьютеров. В первый день, 24 июня, сдавать экзамен будет 1 051 человек, а 25 июня — 213 человек. В каждый из этих дней будут работать 50 и 10 пунктов экзаменации соответственно.
Сдающим ЕГЭ по информатике и ИКТ предстоит ответить на 27 вопросов, из которых 10 относятся к базовому уровню сложности, 13 имеют повышенную сложность, а ещё 4 — высокую. На решение всех заданий отводится 3 часа 55 минут.
Проверка результата полностью автоматизирована. У экзаменуемых не будет возможности подать апелляцию в случае несогласия с полученными баллами.
Сдача экзамена организована с учётом продолжающейся пандемии коронавируса — в школах функционируют системы очистки воздуха, все присутствующие соблюдают масочный режим и используют антисептические средства.
Участники экзамена рассаживаются на безопасном расстоянии, количество экзаменуемых в 1 помещении не превышает 10 человек.
Особую подготовку прошли и сотрудники пунктов проведения экзамена, для которых организовали 2 репетиции, в одной из которых поучаствовали выпускники 11-х классов.
Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ о реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.
Также власти региона осуществляют социально значимые проекты и мероприятия в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленные на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.