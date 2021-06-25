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Posted 25 июня 2021, 01:52

Published 25 июня 2021, 01:52

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Из-за вспышки чумы в Приморье введён местный режим ЧС

Из-за вспышки чумы в Приморье введён местный режим ЧС

25 июня 2021, 01:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Болезнь
В Партизанском районе Приморского края вводится режим ЧС из-за вспышки африканской чумы. Медики собираются ввести карантин для предотвращения распространения болезни. Об этом сообщают в краевом правительстве

Чума была выявлена в хозяйстве одного их жителей деревни Ястребовка. Жертвой стала свинья, проживающая во дворе у селянина.

Карантинные меры не ограничатся введением режима ЧС местного значения — специалисты уже установили дезинфекционные барьеры и провели дезинфекцию. В Ястребовке планируется ввести карантин.

Это не первый случай заражения приморских свиней африканской чумой в 2021 году. За период январь–июнь было выявлено 14 таких случаев, причём 10 заражений пришлись на диких свиней, 3 — на тех, что живут в подсобных хозяйствах и ещё 1 случай на безнадзорную свинью.

Привить животных от африканской чумы невозможно, поскольку не существует вакцины. Остаётся лишь соблюдать меры безопасности: тщательно проваривать корм, надевать безопасную одежду при контактах со свиньями, травить грызунов.

«Для человека это заболевание опасности не представляет», — добавили краевые власти.

Ранее «Восток-Медиа» писало об обнаружении очага опасного вируса в другой деревне Приморья. Тогда носителями оказались сразу 2 свиньи.

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#Новости#Болезнь#Происшествие
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