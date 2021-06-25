Из-за вспышки чумы в Приморье введён местный режим ЧС

Это не первый случай заражения приморских свиней африканской чумой в 2021 году. За период январь–июнь было выявлено 14 таких случаев, причём 10 заражений пришлись на диких свиней, 3 — на тех, что живут в подсобных хозяйствах и ещё 1 случай на безнадзорную свинью.