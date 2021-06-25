Из-за вспышки чумы в Приморье введён местный режим ЧС

Posted 25 июня 2021, 01:52
Published 25 июня 2021, 01:52
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Чума была выявлена в хозяйстве одного их жителей деревни Ястребовка. Жертвой стала свинья, проживающая во дворе у селянина.
Карантинные меры не ограничатся введением режима ЧС местного значения — специалисты уже установили дезинфекционные барьеры и провели дезинфекцию. В Ястребовке планируется ввести карантин.
Это не первый случай заражения приморских свиней африканской чумой в 2021 году. За период январь–июнь было выявлено 14 таких случаев, причём 10 заражений пришлись на диких свиней, 3 — на тех, что живут в подсобных хозяйствах и ещё 1 случай на безнадзорную свинью.
Привить животных от африканской чумы невозможно, поскольку не существует вакцины. Остаётся лишь соблюдать меры безопасности: тщательно проваривать корм, надевать безопасную одежду при контактах со свиньями, травить грызунов.
«Для человека это заболевание опасности не представляет», — добавили краевые власти.
Ранее «Восток-Медиа» писало об обнаружении очага опасного вируса в другой деревне Приморья. Тогда носителями оказались сразу 2 свиньи.