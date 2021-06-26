Будет уютный сквер: обустройство площадки возле Морвокзала началось во Владивостоке

Posted 26 июня 2021, 10:08
Published 26 июня 2021, 10:08
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Как сообщили в городской администрации, на этом участке идет планировка территории и работы по озеленению. После этого стартует обустройство пешеходных зон.
Детали благоустройства уже обсудили представители профильных управлений городской администрации и и. о. мэра Константин Шестаков.
Специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока уточнили, что на территории появятся обустроенные для пешеходов зоны. Располагаться они будут по уже проложенным горожанами траекториям. Также будет учитываться безопасность граждан. Планируется также обустроить Аллею мореплавателей и установить там малые архитектурные формы.
Кроме того, Константин Шестаков отдал распоряжение обустроить пешеходные зоны, которые связывают вокзал прибрежных сообщений с центральной площадью.
Градоначальник отметил, что все работы ведутся согласно графику. Целиком обустроенная площадка появится в городе уже к осени.
Напомним, не так давно ввели в работу новое здание прибрежных сообщений во Владивостоке. Сделано это было по основам поручения главы Приморья Олега Кожемяко. Теперь часть территории стала свободно для прогулок горожан и его необходимо благоустроить.