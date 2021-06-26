Будет уютный сквер: обустройство площадки возле Морвокзала началось во Владивостоке

Специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока уточнили, что на территории появятся обустроенные для пешеходов зоны. Располагаться они будут по уже проложенным горожанами траекториям. Также будет учитываться безопасность граждан. Планируется также обустроить Аллею мореплавателей и установить там малые архитектурные формы.