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Posted 26 июня 2021, 07:30

Published 26 июня 2021, 07:30

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Гороскоп на 27 июня: Весам пора отдать долги, а Козерогам — приодеться

26 июня 2021, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

У ОВНОВ хороший день для поездок и путешествий, коллективных выездов на природу. Проявляются скрытые доселе факты и резервы. Полученная информация еще долгое время будет оказывать влияние на общий ход дел.

ТЕЛЬЦАМ важно открыться другим людям, не замыкаясь на личных переживаниях. Выберитесь в гости, а еще лучше — вместе с друзьями в лес или на берег моря. Вероятны неожиданные расходы, связанные с детьми.

БЛИЗНЕЦОВ удача ждёт при приобретении вещей для дома и в занятиях индивидуальным творчеством. Благоприятное время для музыкантов, художников и литераторов. Проверяется глубина ваших чувств к родным и близким.

РАКИ почувствуют новый приток жизненной энергии. Попробуйте воплотить в жизнь давние планы, проявите инициативу, если хотите с кем-то встретиться. Рекомендуется находиться в тесном контакте с тем, кому вы симпатизируете.

У ЛЬВОВ возможны споры из-за денег: окружающим трудно согласиться с вашей манерой вести дела. Придется запастись терпением, чтобы достичь взаимопонимания. Вечером побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким.

У ДЕВ на личном фронте вероятны приятные перемены, связанные с совпадением желаний. Время благоприятно для избавления от ненужной информации и усвоения свежих знаний, получения нового опыта.

ВЕСАМ рекомендуется отдавать долги и освобождать место для новых дел. Очень важно сейчас суметь договориться с теми, от кого зависит дальнейшее развитие событий. Звёзды оказывают особое покровительство романтическим связям, возникшим в этот период.

У СКОРПИОНОВ активизируется общение с родственниками и друзьями. Благоприятный период для саморекламы и дальних путешествий. Уделите больше внимания детям и старшим родственникам.

СТРЕЛЬЦЫ, события, происходящие сейчас в вашем окружении, проверяют истинность намерений: как ваших, так и ваших близких. Вы имеете счастливую возможность избавиться от накопившихся претензий друг к другу.

Некоторым КОЗЕРОГАМ пришла пора потратить определенную сумму денег на свой гардероб. Также этот день прекрасно подходит для праздников и вечеринок. Удовлетворите свои вкусовые и эстетические пристрастия!

ВОДОЛЕИ, ваша склонность к эпатажу может послужить причиной финансовых потерь. Не стоит слишком отрываться от окружающей действительности. Для улучшения физического и энергетического состояния полезными будут водные процедуры.

РЫБАМ сейчас желательно участвовать в самой разнообразной деятельности, расширять круг общения. При знакомствах доверяйте первому впечатлению. Учитесь управлять эмоциями, создавать желаемый настрой.

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