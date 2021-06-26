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Posted 26 июня 2021, 00:48

Published 26 июня 2021, 00:48

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Как теперь купаться? Рыбаки во Владивостоке близко пообщались с акулой

Как теперь купаться? Рыбаки во Владивостоке близко пообщались с акулой

26 июня 2021, 00:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На острове Русский во Владивостоке сняли на видео небольшую акулу. Рыба подплыла к рыбацкому катеру, проявляя явный интерес к наживке. Она несколько раз тыкнула носом камбалу на удилище и даже попыталась укусить наживку.

Было видно, что хищная рыба не проявляет никаких опасений и ведёт себя с явным интересом по отношению к катеру и его содержимому.

«Обычная приморская рыбалка. Кто-то бездомных кошек-собак подкармливает, а рыбаки акулят», — пишет автор в паблике dpskontrol_125rus.

В комментариях появление морского хищника вызвало ажиотаж

«Корми с руки её, чего вы деликатничаете»;

«Зачем дразнить? Они потом привыкнут к этому, будут там чаще плавать»;

«Как же ездить купаться после этого?»;

«А она могла бы человека укусить?»

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по подсчётам ученых, в этом году на юге Приморья на свет появились 815 детенышей дальневосточной нерпы, что указывает на сохранение показателей рождаемости ларг на нормальном уровне.

Также издание сообщало о встрече приморского дайвера с раненой нерпой в заливе Петра Великого. Как утверждалось, млекопитающее покусала акула, оставив ужасные шрамы на теле ларги.

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