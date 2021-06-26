Как теперь купаться? Рыбаки во Владивостоке близко пообщались с акулой

Posted 26 июня 2021, 00:48
Published 26 июня 2021, 00:48
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Было видно, что хищная рыба не проявляет никаких опасений и ведёт себя с явным интересом по отношению к катеру и его содержимому.
«Обычная приморская рыбалка. Кто-то бездомных кошек-собак подкармливает, а рыбаки акулят», — пишет автор в паблике dpskontrol_125rus.
В комментариях появление морского хищника вызвало ажиотаж
«Корми с руки её, чего вы деликатничаете»;
«Зачем дразнить? Они потом привыкнут к этому, будут там чаще плавать»;
«Как же ездить купаться после этого?»;
«А она могла бы человека укусить?»
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по подсчётам ученых, в этом году на юге Приморья на свет появились 815 детенышей дальневосточной нерпы, что указывает на сохранение показателей рождаемости ларг на нормальном уровне.
Также издание сообщало о встрече приморского дайвера с раненой нерпой в заливе Петра Великого. Как утверждалось, млекопитающее покусала акула, оставив ужасные шрамы на теле ларги.