«Главное — снял и лайки»: на приморской трассе загорелась машина

Огненный инцидент привлёк внимание нескольких водителей, которые также остановили свои машины на обочине, недалеко от горящей иномарки. Пользователи соцсетей проявили не меньше интереса к пожару, причём некоторые граждане раскритиковали автомобилистов, проезжавших мимо горящей машины.