«Главное — снял и лайки»: на приморской трассе загорелась машина

Posted 27 июня 2021, 05:34
Published 27 июня 2021, 05:34
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Кадры с места происшествия появились в инстаграм-паблике dps_control. По сообщениям очевидцев, автомобиль загорелся на дороге Арсеньев — Таёжка.
На загруженных в сеть роликах видна стоящая на обочине трассы голубая иномарка. Машина почти полностью охвачена огнём, а значительная часть кузова уже обуглилась. Причины пожара не называются.
Огненный инцидент привлёк внимание нескольких водителей, которые также остановили свои машины на обочине, недалеко от горящей иномарки. Пользователи соцсетей проявили не меньше интереса к пожару, причём некоторые граждане раскритиковали автомобилистов, проезжавших мимо горящей машины.
Другие граждане обратили внимание на неясные обстоятельства инцидента и видимое отсутствие водителя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о машине, которая загорелась, слетев с трассы в Надеждинском районе Приморья. Тогда на место ДТП оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные, которые потушили охваченный пламенем автомобиль.