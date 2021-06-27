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Posted 27 июня 2021, 13:36

Published 27 июня 2021, 13:36

Modified 1 сентября 2022, 04:16

Updated 1 сентября 2022, 04:16

«Обнять и плакать»: поуехавшие и понаехавшие — про переезд из Владивостока на запад

27 июня 2021, 13:36
Приморцы обсудили плюсы и минусы переезда из Владивостока в западную часть России. Природа приморского региона бесспорно выигрывает, а вот местная инфраструктура беспощадно тянет край вниз.

Многие жители Приморья едут за лучшей жизнью на запад. Чаще всего дальневосточники выбирают Москву, Питер, Сочи, Краснодар или Калининград. Тема переезда, а также его плюсов и минусов вызвала широкое обсуждение в группе ig_vladivostok. Вот, что пишут люди:

  • «15 лет назад переехал из Владика (Первая речка) в МСК, пригласили на работу, первое на что обратил внимание — цены, они были гораздо ниже, чем во Владике, дороги тоже гораздо лучше, город ухоженный, общественный транспорт на уровне (хотя пользуюсь им не часто). Климат: нет таких ветров зимой, и лето сухое относительно Владика. Образование для детей, выбор больше. Европа рядом, на машине до 20 года ездили и зимой, и летом, удобно. Плюсов много, но главный минус — нет моря и в магазинах нет услуги складывания в пакет купленных продуктов (кроме азбуки вкуса), но там цены конь»;
  • «Жили 2 года в Москве, вернулись обратно»;
  • «Москва. 15 лет. В основном только плюсы. Обратно точно никогда. Минус — нет моря и его волшебного несравнимого запаха. Такого больше нет нигде»;
  • «Живем в Питере почти год, приехали в командировку. Да, цены на продукты ниже на западе, чем на ДВ. Да, есть куда сходить, что посмотреть, парки, уточки, музеи, развлекухи. Но дико не хватает моря, солнца, сопок, шикарной приморской природы и классных, весёлых, быстроговорящих людей. Радует, что ещё годик — и домой»;
  • «Живу в Приморском крае, не во Владивостоке, а крае, но у берега синего моря! Нет желания ни в Питер с Москвой, ни в Краснодарский край. Мне тут хорошо — и комфортно, и с доходом все в порядке, и вообще Приморье лучшее»;
  • «Я из Москвы переехала. О переезде не жалею, но инфраструктура, конечно, просто „обнять и плакать“. Живу 6й год, обзавелась бойлером и друзьями, у которых и помыться можно если что. Не знаю, останусь ли навсегда, но закаты и длинный световой день очень подкупают»;
  • «Пожили чуть-чуть в Москве — бежали домой, пятки сверкали. Обожаю Владивосток. Москва — красавица, красивая, шикарная до 3 транспортного. Погулять, посмотреть, сгонять в отпуск — да. Но жить — нет»;
  • «Быть в Москве туристом и жить в Москве — совершенно разные вещи. Поняла это после года жизни в душной столице»;
  • «В сентябре прошлого года прилетела во Владивосток на учебу и не захотела уезжать. Уже почти год дома. Кайф. Не жалею»;
  • «Дешевле жильё однозначно. Где угодно, но только не во Владивостоке»;
  • «Рассказать о плюсах Калининграда не хватит символов в инстаграме. Единственный плюс Приморья природа. Но не у каждого есть „сурф“ и свободное время, чтобы ей насладиться сполна»;
  • «Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Пресный водоём в Подмосковье»;
  • «Не нужен мне ваш запад. У нас в Приморье самые добрые и умные люди, а девчата — самые красивые и стройные! Люблю свой край»;
  • «С деньгами везде хорошо»;
  • «Я наверное одна ненормальная, которая прожив 12 лет в Питере, собирается вернуться в любимый и родной Владивосток. СПб — прекрасный город, комфортный для проживания, но каждый год у меня одна пластинка: поехали домой во Владивосток»;
  • «В ближайшее время планируем переезд в Питер. Что явилось определяющим фактором для нас — цены на недвижимость. Сравнивая цены во Владивостоке и Петербурге, сомнений не было, что во Владе они необъективно завышены»;
  • «Переехала с Хабаровска во Владивосток. Шикарно, перееду дальше — сравню ещё»;
  • «Живем во Владике, до пандемии летали в Ю. Корею. Супер страна! 2 часа и в цивилизации! Сегодня на море на Русский, Витязь, Тимфеевку. Обалденная природа. Живое море! Это не Черное»;
  • «А сейчас путешествую по прибрежному Крыму. И пока что я не в восторге. Во Владивостоке намного круче».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по мнению экспертов, некоторой категории людей просто невыгодно переезжать из Владивостока в Москву.

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