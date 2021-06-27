«Обнять и плакать»: поуехавшие и понаехавшие — про переезд из Владивостока на запад

Posted 27 июня 2021, 13:36
Published 27 июня 2021, 13:36
Modified 1 сентября 2022, 04:16
Updated 1 сентября 2022, 04:16
Многие жители Приморья едут за лучшей жизнью на запад. Чаще всего дальневосточники выбирают Москву, Питер, Сочи, Краснодар или Калининград. Тема переезда, а также его плюсов и минусов вызвала широкое обсуждение в группе ig_vladivostok. Вот, что пишут люди:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по мнению экспертов, некоторой категории людей просто невыгодно переезжать из Владивостока в Москву.