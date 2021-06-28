Эксперты посчитали, сколько лет нужно семье в Приморье, чтобы накопить на квартиру

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Приморской семье в среднем нужно около 12 лет на то, чтобы накопить на собственное жильё, при условии, что средняя стоимость квартиры равна почти 7 миллионам рублей.