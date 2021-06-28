Эксперты посчитали, сколько лет нужно семье в Приморье, чтобы накопить на квартиру

Posted 28 июня 2021, 01:46
Published 28 июня 2021, 01:46
Modified 17 августа 2022, 09:17
Updated 17 августа 2022, 09:17
Доступность типовых 2-комнатных квартир на «вторичке» по состоянию на первый квартал текущего года изучили авторы РИА Новости. Составители вычислили, что в среднем типичной российской семье и 1 ребёнком нужно копить на «двушку» не менее 4,7 лет. Однако это средняя цифра по стране — по регионам ситупация кардинально отличается. Причём, приморцы, как и всегда, не в самом выигрышном положении.
В рейтинге регионов по доступности приобретения жилья — 2021 Приморский край расположился на 76 месте из 82 возможных (седьмой с конца).
На то, чтобы накопить на квартиру в регионе, приморской семье потребуется минимум 12 лет. Примечательно, что ещё в прошлом году требовалось не менее одиннадцати лет. При этом средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на начало 2021 года, по подсчётам составителей рейтинга, равна 6,7 миллиона рублей.
Очень высокие цены на жильё в регионе, пожалуй, ни для кого не являются секретом. Ещё хуже дела обстоят лишь у шести субъектов РФ. Речь идёт про Республику Дагестан, Алтайский край, Чеченскую республику, Республику Крым, Кабардино-Балканскую Республику и Севастополь, которые расположились на местах с 77 по 82 соответственно. В этих регионах на сборы «квартирных» денег уйдёт от 12,1 (Дагестан) до 15,9 (Севастополь) лет.
А вот наиболее благоприятная обстановка, по данным рейтинга, в Ямало-Ненецком автономном округе, где на улучшение жилищным условий уйдёт всего около года. В топ-5 также попали Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Югра и Мурманская область.
Ранее «Восток-Медиа» писало о плюсах и минусах переезда из Владивостока в западную часть страны. Так вот, многие «поуехавшие» называют высокие цены на квартиры в дальневосточной столицы одним из главных недостатков региона.