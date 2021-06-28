Подпорная стена на Ладыгина станет самой большой из новых в этом году

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Комплексный ремонт улиц Владивостока по ряду адресов включает возведение таких необходимых элементов, как подпорные стены. Мэрия контролирует процесс строительства на всех этапах. Участвуют и общественные наблюдатели. Работы идут на улицах Олега Кошевого, Окатовой, Зои Космодемьянской и Ладыгина.

Подпорная стена в районе домов 17 — 19 по улице Ладыгина станет самой большой из аналогичных конструкций этого года. Её возводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая длина новой подпорки составит больше 550 метров, а её высота будет достигать 4,8 метра. Сооружение призвано решить многолетнюю проблему оползней с ближайшей сопки. Заместитель главы города — руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев рассказал также, что серьёзная работа по строительству стен идёт на обеих сторонах улицы Олега Кошевого. По направлению в сторону Русского острова протяжённость конструкции составит около 100 метров, а на противоположной стороне — более 220 метров. Высота каждой стены переменная и достигает трёх метров. На Окатовой в районе дома № 18 высота подпорной стены достигнет 6 метров, а длина её будет около 140 метров. Строители уже заливают бетоном конструкцию. Подходят к концу работы на улице Зои Космодемьянской, 7. Подрядчики уже возвели стену, завершили ремонт лестницы и приступают к укладке асфальта и благоустройству. Полностью завершены работы и на проспекте Красного Знамени, 45. Кроме того, новая стена появится в этом году на улице Володарского, 8 а. Она будет выглядеть в точности как прежняя. Для этого на заводе в Екатеринбурге изготавливают балясины и другие декоративные элементы. Сохранение облика подпорной стены планируется и по адресу Светланская, 207 — но там работы застопорились из-за недобросовестности подрядчика. Мэрии пришлось искать нового исполнителя контракта, в ближайшие дни он приступит к работе. Материалы по теме Подпорную стену на улице Володарского восстановят в её первозданном виде Знаменитую подпорную стену восстановят во Владивостоке Откосы на улице Олега Кошевого укрепят двумя подпорными стенами