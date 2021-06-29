Молодёжь в Приморье стала меньше интересоваться наркотиками

Posted 29 июня 2021, 01:21
Published 29 июня 2021, 01:21
Modified 1 сентября 2022, 04:17
Updated 1 сентября 2022, 04:17
Создание такой комиссии стало одним из этапов системной работы по профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в Приморье. Кроме того, в крае регулярно организуют семинары, тренинги, форумы, анонимные тестирования в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы. С начала 2021 года сотрудники полиции провели более 800 мероприятий, охватив более 14 тысяч человек, преимущественно, молодёжь.
Готовится к принятию краевой закон о профилактике наркомании: 30 июня депутаты ЗСПК рассмотрят его во втором и третьем чтениях на очередной сессии парламента. Документ разработан в соответствии со «Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой президентским указом.
В ходе заседания антинаркотической комиссии Приморья под председательством губернатора Олега Кожемяко прозвучали доклады руководителей краевых министерств образования и здравоохранения, а также ведомств, работающих с молодёжью. Сотрудники краевого управления по контролю за оборотом наркотиков доложили, что в регионе на 33% сократилось число случаев отравления несовершеннолетних наркотическими веществами, а также на 0,3% снизилась вовлечённость наркопотребителей в распространение запрещённых средств. С 31,8% до 28,4% уменьшилось число молодых людей, осуждённых за преступления, связанные с наркотиками.
В учебных учреждениях Приморья регулярно проводят профосмотры, выявляя признаки наркомании у учащихся. В течение этого года было зафиксировано всего 7 таких случаев на 10 тысяч осмотренных.
Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость работать в тесном контакте с правоохранителями и относиться к проблеме наркомании на территориях с неустанным вниманием.