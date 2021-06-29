Молодёжь в Приморье стала меньше интересоваться наркотиками

В ходе заседания антинаркотической комиссии Приморья под председательством губернатора Олега Кожемяко прозвучали доклады руководителей краевых министерств образования и здравоохранения, а также ведомств, работающих с молодёжью. Сотрудники краевого управления по контролю за оборотом наркотиков доложили, что в регионе на 33% сократилось число случаев отравления несовершеннолетних наркотическими веществами, а также на 0,3% снизилась вовлечённость наркопотребителей в распространение запрещённых средств. С 31,8% до 28,4% уменьшилось число молодых людей, осуждённых за преступления, связанные с наркотиками.