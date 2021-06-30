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Posted 30 июня 2021, 03:37

Published 30 июня 2021, 03:37

Modified 1 сентября 2022, 03:00

Updated 1 сентября 2022, 03:00

Добровольно и принудительно: где на Дальнем Востоке введена обязательная вакцинация

Добровольно и принудительно: где на Дальнем Востоке введена обязательная вакцинация

30 июня 2021, 03:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Третья волна коронавируса уже стала реальностью — только в Приморье за июнь количество зараженных возросло кратно: с 40 заболевших в начале месяца до 160 — в конце. По мнению врачей, пока единственным способом уберечься от коронавирусной инфекции нового типа является вакцинация.

С помощью канала «Недальний Восток» разбираемся в политике краев и областей региона по вопросу прививочной кампании.Цитируем.

«Низкие темпы вакцинации от covid-19 в России и сознательный отказ многих жителей страны от добровольной прививки вынуждают власти регионов идти на более решительные и жесткие меры. Теперь каждый губернатор самостоятельно принимает решение о том, вводить ли принудительную вакцинацию для отдельных категорий граждан, для всех или вовсе оставить людям права выбора. Как же ситуация обстоит в ДФО?

В Сахалинской области 21 июня ввели обязательную вакцинацию для сотрудников соцзащиты, сферы обслуживания, сфер ЖКХ и энергетики, МФЦ, торговли, транспорта, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат. Решение вызвало общественный резонанс, и губернатору Валерию Лимаренко пришлось заявить, что обязательно — не значит принудительно. Но он так и не пояснил, что будет с теми бюджетниками, которые все-таки откажутся от вакцины.

Якутия в свое время могла стать первым регионом с обязательной вакцинацией, однако после общественного резонанса глава Айсен Николаев пошел на попятную. Сейчас в республике на волне общего тренда все-таки вернулись к „принудиловке“ для отдельных групп граждан, хоть Саха и находится в лидерах по снижению темпов заражения.

В Амурской области пока не до ковида — там справляются с мощнейшими паводками. Обязательную вакцинацию там еще не ввели, хоть и допускают такую вероятность.

В Магаданской области настроены сурово — вакцинация будет обязательной сотрудников сферы услуг и транспорта, а если в организации будет привито менее 70% штата, ее временно закроют. Кроме того, на Колыме хотят прививать мигрантов и компенсировать им полную стоимость вакцины — сейчас в России иностранцам бесплатная вакцина недоступна.

В Бурятии все жестко — там очередной локдаун. Вакцинация обязательна для студентов и пенсионеров, а глава Алексей Цыденов непреклонен — тем, кто уклоняется от прививки, работать с детьми не позволят. В Приморье обязательную прививку от коронавируса обсуждали еще в середине июня, но пока она там остается личным выбором каждого гражданина.

В Забайкалье вакцинация обязательна для работающих в сферах торговли, здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания, общепита, транспорта, ЖКХ, культуры, досуга, спорта, клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центрах, организациях, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центрах, для государственных и муниципальных служащих.

На Камчатке не спешат прививать своих, а вот чужим теперь будет сложнее попасть на полуостров. Но если туристов пустят и с ПЦР-тестом, то вот для вахтовиков вакцинация стала обязательной.

В Хабаровском крае тоже пока все относительно либерально — прививку в принудительном порядке должны поставить лишь вахтовики.

На Чукотке темпы вакцинации пока одни из самых низких по стране, но при этом распространение вируса практически остановилось. Об обязательной вакцинации там пока даже не говорят — настоящий ковид-free регион.

В Еврейской автономной области похожая картина. Там медленно идет вакцинация, но и коронавирус пока дремлет, а людям оставляют право выбора».

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#Дальний Восток#Вакцинация#Аналитика#COVID-19
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