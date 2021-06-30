Добровольно и принудительно: где на Дальнем Востоке введена обязательная вакцинация

В Сахалинской области 21 июня ввели обязательную вакцинацию для сотрудников соцзащиты, сферы обслуживания, сфер ЖКХ и энергетики, МФЦ, торговли, транспорта, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат. Решение вызвало общественный резонанс, и губернатору Валерию Лимаренко пришлось заявить, что обязательно — не значит принудительно. Но он так и не пояснил, что будет с теми бюджетниками, которые все-таки откажутся от вакцины.