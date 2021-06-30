Гороскоп на 1 июля: Львам нужен понимающий друг, а Весам — приятное общение

Posted 30 июня 2021, 07:30
Published 30 июня 2021, 07:30
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Некоторым ОВНАМ представится возможность заработать неплохие деньги. Удачный период в деловых начинаниях, расширении общественных связей. Благоприятны любые попытки усовершенствовать собственную натуру, освободиться от воздействия прошлого.
ТЕЛЬЦАМ рекомендуется направить всю свободную энергию на получение удовольствия от жизни. Больше общайтесь, будьте причиной того, что происходит с вами и окружающими!
У БЛИЗНЕЦОВ может возникнуть желание повысить собственное мастерство во всем, что касается творчества и отношений с другими людьми. Не стесняйтесь учиться, и дальнейшие события перевернут ваши представления о ваших возможностях.
РАКИ проведут много времени в размышлениях о дальнейших планах. Полезно общение с природой, особенно физическая деятельность, подвижные игры, контакт с водой. Хорошее время для обновления мебели.
ЛЬВЫ, вы в своих устремлениях будете нуждаться в понимающем человеке, способном разделить вашу страсть. Поездки и встречи с нужными людьми лучше наметить на вторую половину дня.
ДЕВЫ, на рабочем месте сейчас трудно найти сотрудника с таким же потенциалом, что у вас. Общение с сослуживцами, и, в особенности, с близкими людьми проходит непринуждённо и доставляет истинное удовольствие.
ВЕСАМ день обещает удачу во всём, что касается профессиональной деятельности, однако могут возникнуть сложности из-за искажения информации. По-возможности, заполните вечер этого дня приятным вам общением, встречами со старыми друзьями, поездками к родственникам.
У СКОРПИОНОВ возрастают способности к творчеству, интуиция, сексуальная энергия. Также удаются дела, требующие умения руководить людьми. Ведите себя аккуратно с нервными особами: они сегодня особенно непредсказуемы.
СТРЕЛЬЦАМ представится возможность продемонстрировать свои достижения в сфере творчества. Это время, когда полезно поделиться накопленными знаниями и опытом с теми, кто работает в той же области.
Многие планы КОЗЕРОГОВ потребуют дополнительной энергии. Используйте сейчас любую возможность расширить клиентуру, выйти на новых партнёров. И помните, что перемены этого периода имеют двойственный характер: не выпускайте инициативы из своих рук.
ВОДОЛЕЯМ в личных отношениях важно воздержаться от искушения попытаться улучшить партнёра. Отнеситесь с вниманием к информации, пришедшей во сне, но учтите, что она может быть лишь отражением ваших чувств.
Замечательный день для тех РЫБ, кто в состоянии устроить себе выходной, уехать из города, погулять у моря. Также это походящее время для поездок, командировок, встреч с друзьями.