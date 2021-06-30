vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2021, 12:31

Published 30 июня 2021, 12:31

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Наталья из Воздвиженки: «что так получится, мы не могли и мечтать»

30 июня 2021, 12:31
Женщина из приморского населенного пункта, которой удалось задать вопрос президенту, пообщалась с корреспондентом «Восток-Медиа» и рассказала, какие шаги власти предприняли для того, чтобы решить вопрос со школой, о которой узнал президент страны.

«Нам еще до эфира сказали, что до 2022 года новая школа у нас тут будет стоять. Мы об этом даже не мечтали. Как говорится „не было бы счастья, да несчастье помогло“ и хорошо, что эта стена рухнула ночью и обошлось без жертв. Наверное, Господь решил так и благодаря этому случаю мы можем теперь чего-то добиваться и требовать. Наш городок вообще не может ни о чем мечтать, после ухода армии у нас тут все заброшено, дома стоят в непонятном состоянии, школа тоже», — отметила Наталья.

Она также рассказала, что ей никаких угроз или административного давления, как в других регионах, не поступало. Были конструктивные диалоги на разных уровнях, которые имели общее направление — строительство новой школы.

«Мэру нужно отдать должное: он пошел на контакт, и днем еще было известно, у нас состоялся с ним разговор, вопрос мне не мешали задавать, пошли на контакт с местными жителями, вчера приезжал губернатор и мы надеемся, что жизнь наладится. Задать вопрос было тяжело — все в последний момент, у меня и гарнитуры не было и голова болела, но все-таки все получилось», — рассказала женщина.

Напомним, Владимир Путин пообещал помочь жителям приморского села Воздвиженка, которые нуждаются в новой и современной школе. Руководство Приморского края должно сделать заявку на участие в программе по капитальному ремонту школ, которая уже практически сверстана в правительстве.

Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным был задан вопрос инициативной группой жителей села Воздвиженка, Уссурийского городского округа. Их волнует состояние местной школы и уровень жизни населенного пункта в целом.

Материалы по теме
Владимир Путин: налог на голову надо ввестиПутин: Банки не смогут взымать долги по кредитам с «бедных» счетовМы вам обязательно поможем: Путин ответил на вопрос из Приморья
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика