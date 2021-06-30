Наталья из Воздвиженки: «что так получится, мы не могли и мечтать»

«Нам еще до эфира сказали, что до 2022 года новая школа у нас тут будет стоять. Мы об этом даже не мечтали. Как говорится „не было бы счастья, да несчастье помогло“ и хорошо, что эта стена рухнула ночью и обошлось без жертв. Наверное, Господь решил так и благодаря этому случаю мы можем теперь чего-то добиваться и требовать. Наш городок вообще не может ни о чем мечтать, после ухода армии у нас тут все заброшено, дома стоят в непонятном состоянии, школа тоже», — отметила Наталья.