Наталья из Воздвиженки: «что так получится, мы не могли и мечтать»

Posted 30 июня 2021, 12:31
Published 30 июня 2021, 12:31
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
«Нам еще до эфира сказали, что до 2022 года новая школа у нас тут будет стоять. Мы об этом даже не мечтали. Как говорится „не было бы счастья, да несчастье помогло“ и хорошо, что эта стена рухнула ночью и обошлось без жертв. Наверное, Господь решил так и благодаря этому случаю мы можем теперь чего-то добиваться и требовать. Наш городок вообще не может ни о чем мечтать, после ухода армии у нас тут все заброшено, дома стоят в непонятном состоянии, школа тоже», — отметила Наталья.
Она также рассказала, что ей никаких угроз или административного давления, как в других регионах, не поступало. Были конструктивные диалоги на разных уровнях, которые имели общее направление — строительство новой школы.
«Мэру нужно отдать должное: он пошел на контакт, и днем еще было известно, у нас состоялся с ним разговор, вопрос мне не мешали задавать, пошли на контакт с местными жителями, вчера приезжал губернатор и мы надеемся, что жизнь наладится. Задать вопрос было тяжело — все в последний момент, у меня и гарнитуры не было и голова болела, но все-таки все получилось», — рассказала женщина.
Напомним, Владимир Путин пообещал помочь жителям приморского села Воздвиженка, которые нуждаются в новой и современной школе. Руководство Приморского края должно сделать заявку на участие в программе по капитальному ремонту школ, которая уже практически сверстана в правительстве.
Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным был задан вопрос инициативной группой жителей села Воздвиженка, Уссурийского городского округа. Их волнует состояние местной школы и уровень жизни населенного пункта в целом.