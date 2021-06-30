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Posted 30 июня 2021, 08:33

Published 30 июня 2021, 08:33

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

Сельскую молодёжь Приморья научат использовать новые технологии

Сельскую молодёжь Приморья научат использовать новые технологии

30 июня 2021, 08:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Сельское хозяйство
В Приморском крае будут запущены образовательные программы для молодых жителей сельской местности. Селян научат пользоваться современной техникой и применять современные технологии.

Об этом стало известно в ходе визита губернатора Олега Кожемяко на семеноводческое предприятие «Пуциловское», где с 2007 года выращивают редкие виды растений, в том числе семенной картофель. Глава региона по достоинству оценил деятельность фермеров, подчеркнув важность урожайных сортов картофеля для Приморья.

Он добавил, что краевые власти будут поддерживать такие значимые предприятия. В дальнейшем в регионе планируется засеять урожайным картофелем порядка 2 000 гектаров земли.

В ходе визита была затронута тема привлечения молодых кадров в сельское хозяйство Приморского края. Для этого в регионе будут созданы особые программы обучения в специальных сельскохозяйственных колледжах, которые планируется оснастить всей необходимой для учебного процесса техникой.

Студентов будут учить использованию современной техники и применению новейших технологий для работы в отрасли. Фундамент для такой образовательной деятельности в крае уже есть, а в ближайшем будущем планируется вести дополнительную в этом направлении.

Подготовка по другой программе начнётся уже в 2021 году. Как только закончится сбор урожая, в регионе развернётся обучение фермеров, чтобы сделать из них специалистов по работе с особыми семенами районированных сортов.

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#Новости#Общество#Сельское хозяйство
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