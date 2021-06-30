«Цирк на дороге»: водитель минивэна отличился наглыми манёврами во Владивостоке

«Хочу передать привет Isis, выезжающему со второстепенной дороги, спровоцировавшему аварийную ситуацию в районе Гоголя, а затем в обиженных чувствах (что его не пропустили) устроившему цирк на дороге… Увидев за рулем огромного мужика, а не маленькую хрупкую девушку, смог ты повторить данные маневры? Я думаю, нет…», — написала девушка в паблике «Экипажи ДПС».