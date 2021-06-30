«Цирк на дороге»: водитель минивэна отличился наглыми манёврами во Владивостоке

Posted 30 июня 2021, 06:27
Published 30 июня 2021, 06:27
Modified 1 сентября 2022, 04:17
Updated 1 сентября 2022, 04:17
«Хочу передать привет Isis, выезжающему со второстепенной дороги, спровоцировавшему аварийную ситуацию в районе Гоголя, а затем в обиженных чувствах (что его не пропустили) устроившему цирк на дороге… Увидев за рулем огромного мужика, а не маленькую хрупкую девушку, смог ты повторить данные маневры? Я думаю, нет…», — написала девушка в паблике «Экипажи ДПС».
Поведение агрессивного ездока обсудили подписчики автомобильного сообщества.
«Такие герои почему-то сразу сливаются, как только с машины выходишь»;
«Обиженные жизнью люди, таким только всего лучшего можно пожелать»;
«ООО!!! Красавчик!!! Он же сегодня пытался меня подрезать в районе Моргородка, выезжая со второстепенной. Фафакал долго и громко»;
«В ГИБДД видео отправьте»;
«Надо было въехать в него».
Ранее «Восток-Медиа» писало, как во Владивостоке в районе Баляева водитель маршрутного автобуса совершил странный и опасный манёвр, вырулив из поворота через двойную сплошную разметку. Неосторожные действия водителя попали на видеорегистратор одного из автомобилистов.