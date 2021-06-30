В Приморье принят новый краевой закон о профилактике наркомании

«Законопроект внесен председателем Законодательного Собрания Приморья Александром Роликом в рамках совершенствования законодательства в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также наркомании на территории края», — отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.