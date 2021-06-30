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Posted 30 июня 2021, 05:05

Published 30 июня 2021, 05:05

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

Тематическое фото

В Приморье принят новый краевой закон о профилактике наркомании

30 июня 2021, 05:05
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Проект закона «О профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, наркомании на территории Приморского края» принят на очередной сессии краевого парламента во втором и третьем чтениях.

«Законопроект внесен председателем Законодательного Собрания Приморья Александром Роликом в рамках совершенствования законодательства в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также наркомании на территории края», — отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Документ разработан в соответствии со «Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733.

Проект закона определяет некоторые новые термины, которых в краевом законодательстве не было. Впервые раскрыты понятие «антинаркотическая пропаганда» и способы ее осуществления, а также понятие «антинаркотическое воспитание и просвещение».

В проекте краевого закона устанавливаются полномочия органов законодательной и исполнительной власти Приморского края в данной сфере, а также предусмотрено создание комиссии, осуществляющей координацию антинаркотической деятельности в Приморском крае. Статья 12 законопроекта определяет вопросы информационного обеспечения профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, наркомании с учетом развития современных телекоммуникационных технологий.

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#Новости#Общество#Власть#Наркомания
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