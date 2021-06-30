В Приморье принят новый краевой закон о профилактике наркомании

Posted 30 июня 2021, 05:05
Published 30 июня 2021, 05:05
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
«Законопроект внесен председателем Законодательного Собрания Приморья Александром Роликом в рамках совершенствования законодательства в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также наркомании на территории края», — отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.
Документ разработан в соответствии со «Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733.
Проект закона определяет некоторые новые термины, которых в краевом законодательстве не было. Впервые раскрыты понятие «антинаркотическая пропаганда» и способы ее осуществления, а также понятие «антинаркотическое воспитание и просвещение».
В проекте краевого закона устанавливаются полномочия органов законодательной и исполнительной власти Приморского края в данной сфере, а также предусмотрено создание комиссии, осуществляющей координацию антинаркотической деятельности в Приморском крае. Статья 12 законопроекта определяет вопросы информационного обеспечения профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, наркомании с учетом развития современных телекоммуникационных технологий.