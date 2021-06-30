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Posted 30 июня 2021, 14:28

Published 30 июня 2021, 14:28

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

В Тюмени врачи прооперировали упавшего с электросамоката молодого человека

30 июня 2021, 14:28
В Тюмени 20-летний молодой человек был вынужден обратиться в больницу после падения с электросамоката. Ночью тюменец катался по городу и упал. Серьезных признаков недомогания у парня не было, он почувствовал только головокружение, поэтому к врачам обращаться не стал.

Однако на следующее утро его беспокоили боли в правой части туловища, поэтому он отправился в Областную клиническую больницу № 2.

Как сообщает megatyumen.ru, врачи обследовали пострадавшего парня с помощью УЗИ, определив у пациента внутрибрюшное кровотечение. Никаких внешних признаков серьезной травмы у обратившегося в больницу парня не было: давление крови и гемоглобин были в пределах нормы, пациент чувствовал себя удовлетворительно, только жаловался на боли в правой части брюшной полости. Поэтому врач-хирург Дарья Зыкова и ответственный хирург Эльшан Асланов приняли решение о проведении диагностической лапароскопии.

Благодаря своевременной диагностике специалисты обнаружили разрыв капсулы правой доли печени, из-за которого в брюшную полость вытекло 800 миллилитров крови. Хирурги купировали опасное для жизни внутреннее кровотечение. Пациент во время восстановления после операционного вмешательства находился в профильном отделении, сейчас его выписали.

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