В Тюмени врачи прооперировали упавшего с электросамоката молодого человека

В Тюмени 20-летний молодой человек был вынужден обратиться в больницу после падения с электросамоката. Ночью тюменец катался по городу и упал. Серьезных признаков недомогания у парня не было, он почувствовал только головокружение, поэтому к врачам обращаться не стал.

Однако на следующее утро его беспокоили боли в правой части туловища, поэтому он отправился в Областную клиническую больницу № 2. Как сообщает megatyumen.ru, врачи обследовали пострадавшего парня с помощью УЗИ, определив у пациента внутрибрюшное кровотечение. Никаких внешних признаков серьезной травмы у обратившегося в больницу парня не было: давление крови и гемоглобин были в пределах нормы, пациент чувствовал себя удовлетворительно, только жаловался на боли в правой части брюшной полости. Поэтому врач-хирург Дарья Зыкова и ответственный хирург Эльшан Асланов приняли решение о проведении диагностической лапароскопии. Благодаря своевременной диагностике специалисты обнаружили разрыв капсулы правой доли печени, из-за которого в брюшную полость вытекло 800 миллилитров крови. Хирурги купировали опасное для жизни внутреннее кровотечение. Пациент во время восстановления после операционного вмешательства находился в профильном отделении, сейчас его выписали.