В звонках ВКонтакте появится демонстрация экрана в разрешении 4К

«Демонстрировать экран в групповых звонках ВКонтакте можно с 2020 года: с этой функцией общение становится более предметным и живым. С тех пор мы работали над тем, чтобы предоставить участникам звонков изображение сверхвысокой чёткости во время демонстрации. Об этом нас просили и пользователи, и коллеги: мы сами используем звонки ВКонтакте для работы и знаем, насколько важно, чтобы все иллюстрации, графики и числа можно было различить. Добиться цели команде помогли собственные разработки. В их основе — нестандартная технология адаптации видео по частоте кадров без снижения качества изображения».