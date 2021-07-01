Фуникулёр возобновил работу после месячного перерыва во Владивостоке

Posted 1 июля 2021, 01:48
Published 1 июля 2021, 01:48
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказали в администрации города, «горный трамвайчик» возобновил работу по привычному графику — с 7:00 до 20:00 ежедневно. Стоимость проезда также не изменилась и составляет 20 рублей.
Отметим, что с 1 июня фуникулёр закрывали на плановый техосмотр и ремонт. В это время прошла проверка двигателя, силового оборудования, рельсов и других необходимых частей и механизмов.
Был проведён ряд испытаний, по итогам которых специалисты дали разрешение на использование этого вида транспорта в обычном режиме.
Отметим, что такая процедура проходит ежегодно. В прошлом году фуникулёр отремонтировали — обновили вагончики, пути и подпорные стены.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «горный трамвайчик» не будет работать месяц, а также информировало читателей о том, что примерно такой же перерыв он брал в прошлом году — на ремонт.