Начисление детских пособий в Хабаровском крае сделали максимально простым и удобным

«С этих денег обязательно отложу на подарок, у Вани скоро день рождения. Эта поддержка, конечно, ощутимая. У нас старшая в 10 классе, трат много. И побаловать хочется. А хватает далеко не на все. И знаете, мне кажется важно, что без волокиты можно получить деньги», — говорит Наталья.