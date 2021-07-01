Начисление детских пособий в Хабаровском крае сделали максимально простым и удобным

Posted 1 июля 2021, 03:00
Published 1 июля 2021, 03:00
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Более 2,5 миллиарда рублей уже выплачено семьям с детьми от 3 до 7 лет в Хабаровском крае. В общей сложности право на повышенное пособие имеет право 46 251 маленький житель региона. Это мера социальной поддержки действует на федеральном уровне, а вот создание эффективной и удобной системы начисления выплат — задача региональных властей. В Хабаровском крае с ней справились достойно. По поручению главы региона Михаила Дегтярёва механизм получения пособий максимально упростили. Для получения выплат родителям достаточно лишь заявления, подданного через портал Госуслуг.
«Сумма зависит от среднего дохода семьи с учетом выплат, которые уже семья получает. По-новому субсидия рассчитывается с 1 января 2021 года. Условие, что к этой дате ребенку уже исполнилось три года», — подчеркивают в министерстве социальной защиты Хабаровского края.
Ивану пять лет, а его семья попадает под все условия для начисления и имеет право на пособие в размере 100 процентов от прожиточного минимума ребёнка. Это 17 114 рублей. Данная сумма уже поступила маме Ивана Наталье.
«С этих денег обязательно отложу на подарок, у Вани скоро день рождения. Эта поддержка, конечно, ощутимая. У нас старшая в 10 классе, трат много. И побаловать хочется. А хватает далеко не на все. И знаете, мне кажется важно, что без волокиты можно получить деньги», — говорит Наталья.
Усилена в регионе и работа по информированию родителей о пособиях, чтобы ни одна семья не осталась без причитающейся ей поддержки по незнанию.
Из 46 тысяч детей в Хабаровском крае 10 тысяч имеют право на пособие в размере 100 процентов, более тысячи на выплаты в 75 процентов и 34,5 тысячи ребятишек — на поддержку в объеме 50 процентов прожиточного минимума.
На перерасчет выплат от семей, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет уже подано почти 30 тысяч заявлений.