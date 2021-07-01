Приморская налоговая выступила против компании московского олигарха

Posted 30 июня 2021, 22:01
Published 30 июня 2021, 22:01
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, 16 марта межрайонная налоговая инспекция оформила постановление о назначении наказания за совершение административного правонарушения. Специалисты налоговой считают, что компания нарушила часть 6.3-1, статьи 15.25 кодекса административных правонарушений. Среди предпринимателей этот раздел зовется валютным.
40 000 штрафа «РРПК» получила за непредставление в банк отчетности по валютным операциям. На данный момент Арбитражный суд рассматривает четыре иска к одному и тому же управлению налоговой службы.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о том, как строится работа в компаниях Франка. К примеру, компания «Примкраб», являющаяся частью его «рыбной империи», засыпала управление пенсионного фонда России по Ленинскому району судебными исками. Компания требовала признать решение ПФР незаконным. До этого компания «Примкраб» была замечена в сомнительной истории с экспортом краба. Журналистам удалось уставить ряд компаний, являющихся «квотными рантье» и работающих в Приморье.
Подробно об деятельности всех компаний Франка можно почитать в материале «Рыбный дом» Глеба Франка во Владивостоке оказался сборищем должников».