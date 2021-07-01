Приморская налоговая выступила против компании московского олигарха

Напомним, ранее «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о том, как строится работа в компаниях Франка. К примеру, компания «Примкраб», являющаяся частью его «рыбной империи», засыпала управление пенсионного фонда России по Ленинскому району судебными исками. Компания требовала признать решение ПФР незаконным. До этого компания «Примкраб» была замечена в сомнительной истории с экспортом краба. Журналистам удалось уставить ряд компаний, являющихся «квотными рантье» и работающих в Приморье.