vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2021, 22:01

Published 30 июня 2021, 22:01

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Приморская налоговая выступила против компании московского олигарха

Приморская налоговая выступила против компании московского олигарха

30 июня 2021, 22:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
«Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка подала в суд на налоговое управление с требованием отменить постановление о нарушении «валютной» статьи российского законодательства.

Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, 16 марта межрайонная налоговая инспекция оформила постановление о назначении наказания за совершение административного правонарушения. Специалисты налоговой считают, что компания нарушила часть 6.3-1, статьи 15.25 кодекса административных правонарушений. Среди предпринимателей этот раздел зовется валютным.

40 000 штрафа «РРПК» получила за непредставление в банк отчетности по валютным операциям. На данный момент Арбитражный суд рассматривает четыре иска к одному и тому же управлению налоговой службы.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о том, как строится работа в компаниях Франка. К примеру, компания «Примкраб», являющаяся частью его «рыбной империи», засыпала управление пенсионного фонда России по Ленинскому району судебными исками. Компания требовала признать решение ПФР незаконным. До этого компания «Примкраб» была замечена в сомнительной истории с экспортом краба. Журналистам удалось уставить ряд компаний, являющихся «квотными рантье» и работающих в Приморье.

Подробно об деятельности всех компаний Франка можно почитать в материале «Рыбный дом» Глеба Франка во Владивостоке оказался сборищем должников».

Материалы по теме
Глава РРПК Андрей Тетеркин уходит с поста гендиректора компанииРРПК Глеба Франка судится сразу против трёх таможенных служб«Кэш пошёл»: РРПК Франка попалась на незаконных валютных операциях
#Новости#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика