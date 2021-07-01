В Тюмени в районе Лесобазы 8-летняя девочка ушла и из дома и пропала

Девочка закончила второй класс лицея № 34, 3 июля ей должно исполниться 9 лет. Школьница не вернулась домой и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Вечером 30 июня родители пропавшей подали заявление в полицию. Сейчас ребенка ищут полицейские и добровольцы.