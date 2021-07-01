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Posted 1 июля 2021, 15:33

Published 1 июля 2021, 15:33

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

В Тюмени в районе Лесобазы 8-летняя девочка ушла и из дома и пропала

1 июля 2021, 15:33
Сюжет
Происшествие
Вчера, 30 июня, примерно в 8 часов утра из дома по улице Судостроителей в Тюмени ушла 8-летняя Анастасия Муравьева.

Девочка закончила второй класс лицея № 34, 3 июля ей должно исполниться 9 лет. Школьница не вернулась домой и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Вечером 30 июня родители пропавшей подали заявление в полицию. Сейчас ребенка ищут полицейские и добровольцы.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу областной полиции, родители пропавшей девочки обратились в отделение УМВД № 3. Они сообщили особые приметы пропавшего ребенка: рост 100-110 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза и длинные русые волосы. Девочка вышла из дома в оранжевой футболке с рисунком в виде бабочки, черных шортах и серых сандалиях с блестками.

Тюменцам, которые видели пропавшую школьницу, рекомендуют позвонить в полицию по общему номеру 02/112.

#Новости#Происшествие
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