В Тюмени в районе Лесобазы 8-летняя девочка ушла и из дома и пропала

Posted 1 июля 2021, 15:33
Published 1 июля 2021, 15:33
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Девочка закончила второй класс лицея № 34, 3 июля ей должно исполниться 9 лет. Школьница не вернулась домой и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Вечером 30 июня родители пропавшей подали заявление в полицию. Сейчас ребенка ищут полицейские и добровольцы.
Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу областной полиции, родители пропавшей девочки обратились в отделение УМВД № 3. Они сообщили особые приметы пропавшего ребенка: рост 100-110 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза и длинные русые волосы. Девочка вышла из дома в оранжевой футболке с рисунком в виде бабочки, черных шортах и серых сандалиях с блестками.
Тюменцам, которые видели пропавшую школьницу, рекомендуют позвонить в полицию по общему номеру 02/112.