В ЯНАО пьяный мужчина напал на своих гостей с ножом

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, выяснение отношений, которое чуть не привело к трагедии, произошло 3 марта. Мужчина и женщина зашли в гости к своему знакомому. Все трое на момент начала конфликта были пьяны. Хозяин дома был не в настроении, чтобы принимать гостей, поэтому попросил визитеров уйти. Препирательства переросли в поножовщину, когда хозяин дома нанес гостю два удара ножом, задев жизненно важные органы. Женщина, чтобы спастись от агрессора, угрожавшего ей, выпрыгнула в окно. Раненый мужчина выбежал на улицу, где ему помогли прохожие, вызвав скорую помощь. Он остался жив.