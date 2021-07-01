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Posted 1 июля 2021, 16:29

Published 1 июля 2021, 16:29

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

В ЯНАО пьяный мужчина напал на своих гостей с ножом

1 июля 2021, 16:29
Сюжет
Происшествие
В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа между подвыпившим мужчиной и его гостями разгорелся конфликт, в результате которого мужчина был госпитализирован с серьезными ножевыми ранениями, а женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от расправы.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, выяснение отношений, которое чуть не привело к трагедии, произошло 3 марта. Мужчина и женщина зашли в гости к своему знакомому. Все трое на момент начала конфликта были пьяны. Хозяин дома был не в настроении, чтобы принимать гостей, поэтому попросил визитеров уйти. Препирательства переросли в поножовщину, когда хозяин дома нанес гостю два удара ножом, задев жизненно важные органы. Женщина, чтобы спастись от агрессора, угрожавшего ей, выпрыгнула в окно. Раненый мужчина выбежал на улицу, где ему помогли прохожие, вызвав скорую помощь. Он остался жив.

Суд приговорил виновника произошедшего к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

#Новости#Происшествие
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