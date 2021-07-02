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Posted 2 июля 2021, 03:13

Published 2 июля 2021, 03:13

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Он издевается? Таксист с собакой возмутил жителей Владивостока

2 июля 2021, 03:13
Водитель такси из Владивостока решил принести извинения за своё странное поведение. Дело в том, что на видео запечатлели момент, как мужчина медленно едет по дороге, а за ним бежит привязанная к авто крупная собака.

В своё оправдание таксист выложил пост следующего содержания:

«Прошу прощения за пробку, но собака должна бегать, потому что если она не будет пробегать 30 км в час, жизнь собаки сократится, вдвое за месяц. Приносим извинения за неудобства на дороге», — написал водитель в паблике dpskontrol125rus.

Многие комментаторы не оценили такого подхода.

«Ты можешь вывозить её на своей колымаге на природу, в поля и горы — пусть там бегает. И ты бы заодно побегал, растряс бы и свой жир»;

«Автор не боится, что собаку собьёт кто-нибудь или еще что-то произойдет? Так она ещё меньше проживёт»;

«Извиняется он ещё».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке разыскивают хозяев собаки, которую нашли на трассе напротив Фетисов-арены. Животное сбила машина. Пострадавшей помогли неравнодушные очевидцы — сейчас собака жива и перенесла операцию.

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#Новости#Общество#Владивосток
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