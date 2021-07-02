Он издевается? Таксист с собакой возмутил жителей Владивостока

Posted 2 июля 2021, 03:13
Published 2 июля 2021, 03:13
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
В своё оправдание таксист выложил пост следующего содержания:
«Прошу прощения за пробку, но собака должна бегать, потому что если она не будет пробегать 30 км в час, жизнь собаки сократится, вдвое за месяц. Приносим извинения за неудобства на дороге», — написал водитель в паблике dpskontrol125rus.
Многие комментаторы не оценили такого подхода.
«Ты можешь вывозить её на своей колымаге на природу, в поля и горы — пусть там бегает. И ты бы заодно побегал, растряс бы и свой жир»;
«Автор не боится, что собаку собьёт кто-нибудь или еще что-то произойдет? Так она ещё меньше проживёт»;
«Извиняется он ещё».
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