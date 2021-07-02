Сильно истощён: медвежонок-подросток пришёл за помощью к пограничникам в Приморье

Posted 2 июля 2021, 06:54
Published 2 июля 2021, 06:54
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Как рассказали сотрудники центра, у животного — средняя степень истощения.
«Нам необходимо не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям», — отмечает руководство центра.
Также специалисты поблагодарили за оперативную работу и сотрудничество группу по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
В комментариях пожелали малышу удачи и поблагодарили сотрудников центра «Тигр» за то, что они так гуманно и ответственно подходят к вопросу конфликтов с дикими животными.
Отмечается, что сейчас медвежонок находится по присмотром специалистов.
Напомним, ежегодно через реабилитационный центр в Алексеевке проходит достаточно много медведей. Только в 2020 году оттуда выпустили в дикую природу 16 особей. Обычно в центр попадают совсем маленькие медвежата, появившиеся на свет зимой. Их доращивают до возраста 7-8 месяцев и выпускают в естественную среду обитания.