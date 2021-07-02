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Posted 2 июля 2021, 06:54

Published 2 июля 2021, 06:54

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Сильно истощён: медвежонок-подросток пришёл за помощью к пограничникам в Приморье

2 июля 2021, 06:54
На пограничную заставу в Приморье вышел очень худой и ослабевший медвежонок. Его привезли в центр «Тигр» — сейчас малышом занимаются ветеринары.

Как рассказали сотрудники центра, у животного — средняя степень истощения.

«Нам необходимо не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям», — отмечает руководство центра.

Также специалисты поблагодарили за оперативную работу и сотрудничество группу по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

В комментариях пожелали малышу удачи и поблагодарили сотрудников центра «Тигр» за то, что они так гуманно и ответственно подходят к вопросу конфликтов с дикими животными.

Отмечается, что сейчас медвежонок находится по присмотром специалистов.

Напомним, ежегодно через реабилитационный центр в Алексеевке проходит достаточно много медведей. Только в 2020 году оттуда выпустили в дикую природу 16 особей. Обычно в центр попадают совсем маленькие медвежата, появившиеся на свет зимой. Их доращивают до возраста 7-8 месяцев и выпускают в естественную среду обитания.

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